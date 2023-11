Alles deutet auf ein Tötungsdelikt hin: In Berlin wird bei einer 86-Jährigen eingebrochen. Als die Polizei vor Ort eintrifft, findet sie in einer anderen Wohnung den Neffen der Frau tot auf. Nun ermittelt die Mordkommission.

Die Polizei in Berlin ist mit einem rätselhaften Tötungsdelikt konfrontiert. So wurde nach einem mutmaßlichen Einbruch bei einer 86 Jahre alten Frau in einer anderen Wohnung in dem Mehrfamilienhaus deren 63 Jahre alter Neffe getötet aufgefunden wurde. Die Mordkommission des Landeskriminalamts übernahm die Ermittlungen zu dem Delikt im Stadtteil Marzahn.

Der Polizei zufolge hatte die Frau gegen Mitternacht Schließgeräusche an ihrer Wohnungstür gehört. Nach ihren Angaben soll dann ein ihr unbekannter Mann ihre Wohnung betreten, sie überwältigt und Geld gefordert haben.

Anschließend soll er mit Beute geflüchtet sein. Die Seniorin wurde leicht verletzt. Der alarmierten Polizei berichtete die Frau, dass ihr Neffe einen Schlüssel zu ihrer Wohnung habe. Um dies abzuklären, gingen die Polizisten zur Wohnung des Manns in demselben Haus, den sie dort leblos in einem Zimmer entdeckten. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus.