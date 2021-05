Angriff in Berliner Supermarkt

Angriff in Berliner Supermarkt Maskenverweigerer sticht auf Security ein

Die Mund-Nasen-Bedeckung ist in der Corona-Krise beim Einkaufen Pflicht. Ein Kunde weigert sich jedoch, diese aufzusetzen, als er einen Berliner Supermarkt betreten will. Kurze Zeit später wird ein Sicherheitsmann verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

In Berlin hat ein Maskenverweigerer einen Sicherheitsmitarbeiter eines Supermarkts rassistisch beleidigt und angegriffen. Der unbekannte Täter habe sein 27-jähriges Opfer unter anderem mit einem Stichwerkzeug an Arm sowie Schulter verletzt und ihn mit der Faust geschlagen, teilte die Polizei in der Hauptstadt mit. Der Geschädigte wurde im Krankenhaus ambulant behandelt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand weigerte sich der unbekannte Täter trotz Aufforderung durch den Sicherheitsmann, am Ladeneingang die obligatorische medizinische Schutzmaske aufzusetzen. Anschließend schlug er dem Mitarbeiter ins Gesicht und stach auf ihn ein. Das Opfer rief Polizei und Rettungsdienst. Der Verdächtige konnte unerkannt entkommen.

Die Ermittlungen führt der Staatsschutz der Polizei. Nach Angaben der Beamten ereignete sich das Geschehen am Mittwoch im Bezirk Treptow-Köpenick.