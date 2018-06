Panorama

Attacke in den USA: Mehrere Tote bei Schießerei in Redaktion

Im Newsroom einer Zeitungsredaktion in der US-Stadt Annapolis kommt es zu einer Schießerei. Es gibt mehrere Tote. Die Polizei verhaftet einen Verdächtigen.

In einer Zeitungsredaktion in Annapolis nahe der US-Hauptstadt Washington sind mehrere Menschen erschossen worden. Es gebe zudem mehrere Verletzte, berichteten US-Medien. Der Tatort ist der Newsroom der Zeitung "Capital Gazette", sagte der zuständige Bezirkssheriff, Ron Bateman, in einem Live-Telefonat dem Sender Fox News. Örtliche Medien berichteten von vier Toten.

Ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Die Behörden machten zunächst keine Angaben zur Zahl der Opfer, bestätigten aber die Schießerei. Die Behörde für Schusswaffenkontrolle (ATF) teilte bei Twitter mit, sie sei wegen einer Schießerei bei der "Capital Gazette" in Annapolis, der Hauptstadt von Maryland, im Einsatz. Die Polizei des Verwaltungsbezirks Anne Arundel twitterte, es gebe einen "aktiven Schützen" in dem Zeitungsgebäude. Die Polizei hat das betroffene Gebäude geräumt und nach möglichen Sprengsätzen durchsucht. Die Behörden riefen die Bevölkerung dazu auf, sich fernzuhalten. Die Gegend wurde weiträumig abgesperrt. Laut Fox News warnte die Polizei die Bevölkerung vor weiteren Schützen. Auf Liveübertragungen aus Annapolis ist viel Polizeipräsenz zu sehen.

Ein Reporter der betroffenen Zeitungsredaktion schrieb auf Twitter: "Ein Einzelschütze hat in meinem Büro auf mehrere Menschen geschossen. Einige davon sind tot." Nach Schilderung von Augenzeugen haben sich Beschäftigte unter Schreibtischen versteckt, um sich vor den Schüssen zu schützen. Ein anderer Reporter der Zeitung twitterte, ein Schütze habe durch die Glastür des Büros geschossen und auf mehrere Angestellte gefeuert. "Es gibt nichts Schlimmeres, zu hören, wie auf mehrere Menschen geschossen wird, während du unter deinem Schreibtisch hockst und dann hörst, wie der Schütze nachlädt."

Der Gouverneur des Bundesstaates Maryland, Larry Hogan, zeigte sich betroffen. "Ich war völlig bestürzt, als ich von dieser Tragödie in Annapolis erfuhr", schrieb er auf Twitter. Er forderte die Bevölkerung auf, allen Anweisungen der Behörden Folge zu leisten.

Die Zeitungsredaktion befindet sich in einem vierstöckigen Bürogebäude in Annapolis, der Hauptstadt von Maryland, unweit der US-Hauptstadt Washington. Die "Capital Gazette" zählt zu den ältesten Tageszeitungen in den USA.

In den vergangenen Monaten hatte es in den USA zahlreiche tödliche Schießereien gegeben. Sie hatten die Debatte über Verschärfungen des US-Waffenrechts angeheizt. Trump unterstützt in dieser Debatte die mächtige Waffenlobby NRA.

Quelle: n-tv.de