Beth Holloway zeigte sich erleichtert darüber, dass der Mord an ihrer Tochter Natalee nun endlich aufgeklärt ist. (Archivbild)

2005 verschwindet die 18-Jährige Natalee Holloway auf der Karibikinsel Aruba. Jahrelang bleibt der Fall ungelöst. Nun allerdings wird ein Verdächtiger wegen einer anderen Straftat verurteilt. Im Rahmen einer Abmachung gesteht er auch den Mord an Holloway.

18 Jahre nach dem mysteriösen Verschwinden einer US-Highschool-Absolventin auf der niederländischen Karibikinsel Aruba ist der Fall mit dem Mordgeständnis eines Verdächtigen gelöst. Der 36-jährige Niederländer Joran van der Sloot gestand den Mord an der 18 Jahre alten Natalee Holloway im Rahmen einer Vereinbarung mit der US-Staatsanwaltschaft.

Holloway war 2005 während eines Urlaubs zur Feier ihres Highschool-Abschlusses auf Aruba verschwunden. Fünf Jahre später meldete sich van der Sloot bei der Mutter der jungen Frau und bot an, gegen die Zahlung von 250.000 Dollar Details zu Natalees Tod und zu dem Ort zu liefern, an dem ihre Leiche versteckt sei. Tatsächlich lieferte er jedoch nur wertlose Informationen. Vor einem US-Gericht in Alabama wurde van der Sloot nun wegen versuchter Erpressung zu 20 Jahren Haft verurteilt.

Im Rahmen einer Abmachung mit der Staatsanwaltschaft gestand er den Mord an der 18-Jährigen. Nach 18 Jahren sei der Fall nun endlich gelöst, sagte Natalees Mutter Beth Holloway vor Reportern. Für sie sei es eine Erleichterung zu wissen, wer ihre Tochter getötet habe. Van der Sloot war für den Prozess im Juni von Peru an die USA ausgeliefert worden. Dort war er wegen Mordes an einer jungen Peruanerin zu 28 Jahren Haft verurteilt worden.