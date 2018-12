Drei Messerangriffe auf Frauen in Nürnberg innerhalb weniger Stunden hatten Nürnberg in Angst und Schrecken versetzt. Nun ist die Tat laut Polizeiangaben aufgeklärt. Ein 38-jähriger, dringend tatverdächtiger Mann sitzt in Untersuchungshaft.

Nach den Angriffen auf drei Frauen in Nürnberg ist ein Verdächtiger gefasst. Ein 38-jähriger Mann sei aufgrund eines erfolgten DNA-Abgleichs als dringend tatverdächtig festgenommen worden, teilte die Polizei Mittelfranken mit. Der Mann sitze seit dem Nachmittag in Untersuchungshaft. Für Sonntag kündigte die Polizei eine Pressekonferenz zu dem Fall an, daran teilnehmen soll auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann.

Der 38-Jährige soll am Donnerstagabend in Nürnberg drei Frauen im Alter von 26, 34 und 56 Jahren niedergestochen und schwer verletzt haben. Weil alle Opfer auf dem Nachhauseweg von den Angriffen völlig überrascht wurden, geht die Staatsanwaltschaft in allen drei Fällen von versuchtem Mord aus, wie eine Sprecherin der Anklagebehörde am Freitag gesagt hatte.

Zur Aufklärung der Tat war eine Sonderkommission mit 40 Beamten eingerichtet worden. Auch sogenannte Profiler wurden dafür eingeschaltet. Diese Fallanalytiker erstellen anhand der Begehungsweise der Taten ein Profil des Täters. Er verletzte alle seine Opfer am Oberkörper, sie mussten notoperiert werden.

Das Motiv war zunächst unklar. "Wir können definitiv sagen, dass keine Vorbeziehung zwischen dem Tatverdächtigen und einem der drei Opfer bestand", sagte eine Polizeisprecherin. Auch einen terroristischen Hintergrund schloss die Polizei aus. Sie bedankte sich nach der Festnahme bei der Bevölkerung für die "Vielzahl an eingegangenen Hinweisen".