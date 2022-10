Mysteriöse Zeichen an Mädchenleiche in Paris entdeckt

Körper in Koffer deponiert Mysteriöse Zeichen an Mädchenleiche in Paris entdeckt

Der ohnehin bereits schockierende Fund der Leiche eines Mädchens in Paris bekommt eine weitere Wende. Auf dem Körper der Toten werden laut Ermittlern Zahlen entdeckt. Als Todesursache wird zudem Ersticken ermittelt. Bisher sind sechs Menschen festgenommen worden.

Nach dem schrecklichen Fund einer Mädchenleiche in einem Koffer in Paris sind neue Ermittlungsdetails bekannt geworden. Auf den Körper des etwa 12 Jahre alten Mädchens seien die Zahlen 1 und 0 geschrieben worden, berichtete die Regionalzeitung "Sud Ouest" unter Berufung auf den Pariser Staatsanwalt. Die Obduktion habe als Todesursache Ersticken ergeben. Die Leiche des Mädchens war mit Wunden am Hals zusammengerollt in einem Koffer am Freitagabend gegen 23.00 Uhr entdeckt worden.

Seit Beginn der Ermittlungen wegen Mordes wurden sechs Personen in Polizeigewahrsam genommen, darunter eine Frau. Von Videoüberwachungskameras aufgezeichnete Bilder zeigen, wie diese vor dem Wohnhaus des Mädchens mühsam einen Koffer wegträgt, der später wenige Straßen weiter mit der Leiche des Mädchens gefunden wurde. Ein Obdachloser hatte der Polizei den grausamen Fund im Innenhof eines Gebäudes im 19. Arrondissement von Paris gemeldet.

Der Vater des Mädchens hatte sich laut Staatsanwaltschaft zuvor Sorgen gemacht, weil die Zwölfjährige am Freitagnachmittag nicht von der Schule nach Hause gekommen war. Er alarmierte seine Frau, die zur Polizei ging und die Tochter als vermisst meldete. Auf Facebook veröffentlichte die Mutter des Mädchens einen Zeugenaufruf, dem zwei Fotos ihrer Tochter beigefügt waren. Ein Foto zeigte das lächelnde blonde Mädchen, das andere zeigte offenbar Aufnahmen einer Überwachungskamera. Ihre Tochter sei "um 15.20 Uhr das letzte Mal gesehen worden", und zwar in ihrem Wohnhaus und in Begleitung eines Mädchens, "das wir nicht kennen", schrieb die Mutter.

Die Staatsanwaltschaft leitete nach eigenen Angaben Mordermittlungen ein. Wie aus Ermittlerkreisen verlautete, wurde der Koffer im Innenhof des Hauses gefunden, in dem die Familie des Mädchens wohnt und der Vater als Hausmeister arbeitet. Der Leichnam der Zwölfjährigen war demnach mit Tüchern bedeckt. Neben dem Koffer mit der Leiche standen noch zwei kleinere Koffer.