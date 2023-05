Offenbar zweite Leiche nach Explosion in Ratingen entdeckt

Einsatz behinderte Pflegekräfte Offenbar zweite Leiche nach Explosion in Ratingen entdeckt

Bei der Explosion in einem Ratinger Hochhaus werden Dutzende Rettungskräfte verletzt, einige von ihnen schwer. In der Wohnung eines 57-Jährigen wird eine Leiche gefunden. Einem Bericht zufolge soll es in einem anderen Stockwerk noch ein weiteres Todesopfer geben.

Nach dem Polizeieinsatz wegen einer Explosion in einem Hochhaus in Ratingen gibt es offenbar ein zweites Todesopfer. Das berichtet der "Spiegel" mit Verweis auf vertrauliche Dokumente der Ermittler. Dabei soll es sich um eine pflegebedürftige Person handeln, die im zweiten Obergeschoss des Wohnhauses gelebt haben soll.

Wie das Nachrichtenmagazin weiter berichtet, sei die Person auf stündliche Pflege angewiesen gewesen. Doch wegen des stundenlangen Großeinsatzes sei der Pflegedienst nicht zu der Person durchgekommen. Der Einsatz der Polizei und der Feuerwehr begann am Donnerstag gegen 10.00 Uhr und ging über mehrere Stunden. Laut dem "Spiegel"-Bericht sollen die Rettungskräfte später den Tod der Person festgestellt haben. Sie sei "mutmaßlich während des Einsatzes verstorben".

Die Explosion in dem Ratinger Hochhaus soll ein 57-Jähriger verursacht haben. Einsatzkräfte waren am Donnerstagmorgen in das Ratinger Wohngebiet mit vielen Hochhäusern gerufen worden, weil der Briefkasten einer Bewohnerin offenbar schon seit Längerem nicht geleert worden war. Als Polizei und Feuerwehr vor der Wohnungstür der Frau im 10. Stock standen, soll ihr 57-jähriger Sohn plötzlich die Tür aufgerissen haben. Möglicherweise wurde die Tür aber auch von den Einsatzkräften aufgebrochen. Es kam dann zu einer Explosion. Dabei wurden mehrere Einsatzkräfte verletzt, einige von ihnen schwer.

In bisherigen Berichten war bislang nur von einer Leiche die Rede, die in der Wohnung des 57-Jährigen gefunden worden war. Deren Identität ist bislang unklar.