Bis zum Sommer will Österreich die Corona-Pandemie überwunden haben. Dazu schickt Kanzler Kurz das Land nach dem Fest wieder in den Lockdown. Mitte Januar soll dann das öffentliche Leben wieder komplett hochgefahren werden. Wer daran von Beginn an teilnehmen will, muss sich testen lassen.

Österreich geht nach den Weihnachtstagen wieder in den Lockdown. Die Beschränkungen gelten vom 26. Dezember bis einschließlich 17. Januar, wie Kanzler Kurz nach einer Kabinettssitzung sagt. Es ist der dritte Lockdown für die Alpenrepublik. Dann seien wieder weite Teile des Handels geschlossen sowie körpernahe Dienstleistungen untersagt. Zudem gelten massive Ausgangsbeschränkungen. Die Schulen werden nach dem Ende der Weihnachtsferien die erste Woche ausschließlich auf Fernunterricht setzen.

Am Wochenende 18. und 19. Januar werde es weitere Massentests geben mit der Möglichkeit, "sich freizutesten", sagte Kurz weiter. An diesem Wochenende sollen dann die Gastronomie und die Kultureinrichtungen wieder öffnen sowie der Tourismus beginnen. Der Winter-Tourismus gilt als einer der wichtigsten Wirtschaftszweige des Landes.

Wer an diesen Tests nicht teilnehme, muss sich eine weitere Woche in Quarantäne begeben, sagte Kurz. Wer hingegen ein negatives Ergebnis erhält, kann anschließend wieder am hochgefahrenen öffentlichen Leben teilnehmen.

Ziel dieser Maßnahmen ist es laut Kurz, die 7-Tage-Inzidenz unter 100 pro 100.000 Einwohner zu drücken. Im weiteren Kampf gegen die Pandemie setzt das Land zudem auf eine massive Ausweitung der Tests. Kurz geht nach Beratungen mit Experte, seinem Kabinett und den Landeshauptmännern davon aus, dass Österreich spätestens im Sommer wieder zur Normalität zurückkehren werde. Wichtiger Baustein dafür sind auch die ab 27. Dezember beginnenden Impfungen.

Kurz fasste die Strategie das Landes als Stufenplan zusammen. Nach Lockerungen der aktuellen Maßnahmen zum Weihnachtsfest, kommen erst der Lockdown und dann die Öffnung Mitte Januar, abgesichert durch Massentests.