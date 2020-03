Im Kampf gegen das Coronavirus ergreift Österreich weitere drastische Maßnahmen. Nach dem Einreiseverbot für Personen aus Italien stellt nun die Bundesbahn der Alpenrepublik den Personenverkehr mit dem Nachbarland ein.

Der Personen-Zugverkehr von und nach Italien über die österreichische Grenze ist eingestellt. "Wir folgen den Anweisungen der Behörden", sagte ein Sprecher der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Nicht betroffen sei der Güterverkehr.

In Österreich sind laut Sozialministerium bisher 206 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Vier Infizierte sind bereits wieder genesen. Bei einem Gipfel im Bundeskanzleramt in Wien soll am Mittwochnachmittag über weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der Virus-Ausbreitung beraten werden. Möglich ist, dass Schulen und Kindergärten geschlossen werden.

Am Dienstag hatte Österreich ein Einreiseverbot für Personen aus Italien verhängt, das besonders schwer von der Epidemie betroffen ist. Kontrollen an der Grenze zum südlichen Nachbarland werden in nächster Zeit wieder zur Normalität. Fast niemand aus Italien darf mehr aus beruflichen oder privaten Gründen zu Zielen in Österreich fahren. Für Touristen, die jetzt noch in Italien sind, gilt: Die Durchreise durch Österreich per Auto ist möglich - aber ohne Stopp. Auf der Rückreise von Italien sollten Touristen auf eine Tankfüllung achten, die für die Strecke durch Österreich ausreicht, hieß es vonseiten der Regierung.