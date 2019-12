Polizei hebt Sperrung am Breitscheidplatz auf

Drei Jahre nach dem Attentat auf den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz in Berlin alarmiert ein "möglicherweise verdächtiger Gegenstand" die Polizei. Nachdem die Gegend sowie die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche geräumt und durchsucht sind, gibt es Entwarnung.

Die Berliner Polizei hat am Abend den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz geräumt, um "Hinweisen auf einen möglicherweise verdächtigen Gegenstand" nachzugehen, wie es zunächst auf Twitter hieß. Nach gründlicher Durchsuchung des Platzes und der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche wurde das Gebiet wieder freigegeben. Die Straßensperren wurden wieder aufgehoben.

Wie RTL und n-tv erfuhren, beruhte der Einsatz auf einer Namensähnlichkeit bei der Überprüfung von Personen. Zwei Männer seien durch ihr Verhalten aufgefallen, sagte eine Polizeisprecherin am Abend. Der Verdacht, einer der Männer werde mit einem Haftbefehl gesucht, habe sich dann aber nicht bestätigt. Am Breitscheidplatz seien die Einsatzkräfte besonders sensibel. Entgegen anderslauternder Berichte habe es keine Festnahme gegeben.

Die Räumung sei laut Polizei ruhig und besonnen verlaufen. Es musste zudem eine Veranstaltung in der Gedächtniskirche vorzeitig beendet werden. Vorübergehend hielten Züge der S-Bahn nicht am nahe gelegenen Bahnhof Zoo. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit 250 Beamten und Spürhunden im Einsatz.

Fast auf den Tag genau vor drei Jahren, am 19. Dezember 2016, hatte der islamistische Attentäter Anis Amri einen Lkw auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gelenkt. Bei dem Anschlag kamen zwölf Menschen ums Leben, Dutzende wurden verletzt. Amri wurde später auf der Flucht in Italien erschossen.