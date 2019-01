Vor mehr als 20 Jahren verschwindet in Jena die zehnjährige Ramona Kraus spurlos - später werden nur noch Teile ihrer Leiche gefunden. Die Soko Altfälle schnappt nun einen Verdächtigen. Offenbar beobachtet sie ihn schon länger.

Rund 23 Jahre nach dem Mord an einer Zehnjährigen in Thüringen hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Der Mann sei am Dienstag in Sachsen festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der MDR berichtet, die Ermittler hätten den Tatverdächtigen schon länger im Visier gehabt. Im Laufe der vergangenen Tage hätten sich die Hinweise auf die Tat verdichtet, sodass er nun festgenommen werden konnte. Der Mann, der im September 2018 in dem Fall festgenommen worden sei, solle nichts mit dem Mord zu tun haben. Allerdings solle er weiter in Untersuchungshaft bleiben, da ihm andere Straftaten vorgeworfen würden.

Der 76-Jährige aus Pausa-Mühltroff in Sachsen sei nach Ermittlungen der auf sogenannte Altfälle spezialisierten Sonderkommission der Landespolizei Jena gefasst worden, so die Ermittler. Er sei dringend verdächtig, am 15. August 1996 in Jena die damals zehnjährige Ramona Kraus nahe eines Einkaufszentrums angesprochen und mit seinem Auto an einen unbekannten Ort gebracht zu haben, wo er sie tötete.

Nach Angaben der Ermittler legte er die Leiche in der 130 Kilometer entfernten Gemeinde Treffurt ab. Rund ein halbes Jahr später entdeckte ein Jäger dort den Schulranzen des Kindes. Wenige Tage später wurden Leichenteile gefunden.