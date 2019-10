Blumen und Kerzen liegen an der Kreuzung, an der vier Menschen bei einem Verkehrsunfall gestorben sind.

Bei einem schweren Unfall mit einem SUV in Berlin Mitte kommen vier Menschen ums Leben - darunter ein Kleinkind. Wochenlang ist unklar, wieso genau der Wagen von der Fahrbahn abkommt. Nun steht die Unfallursache fest.

Nach dem SUV-Unfall mit vier Toten in Berlin Mitte hat die Polizei nun wohl die Unfallursache ermittelt: Der Fahrer soll im Auto einen epileptischen Anfall erlitten haben. Das berichtet der RBB unter Berufung auf Ermittlerkreise. In Folge des Anfalls habe der Mann einen Krampf im Bein gehabt. Daraufhin soll er das Gaspedal durchgedrückt haben. Der Mann habe regelmäßig Medikamente eingenommen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wohl, ob der Fahrer sein Versagen hätte vorhersehen können. Gegebenenfalls könne man ihm Tötung vorwerfen.

Die Beifahrerin hatte der Polizei nach dem Unfall einen ersten Hinweis auf einen möglichen epileptischen Anfall des Fahrers gegeben. Daraufhin habe die Staatsanwaltschaft "einen Durchsuchungsbefehl erwirkt und die Privaträume des Fahrers durchsucht", wie ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft dem RBB zuvor bestätigte. Der Anwalt des Fahrers hatte der Polizei daraufhin ein Schreiben zukommen lassen, das "in der Tat bestätigt, dass eine akute gesundheitliche Problematik Ursache des Unfall gewesen sein könnte".

Am 6. September war das Auto an einer Kreuzung in Berlin über die Gegenfahrbahn hinweg von der Straße abgekommen. Der SUV rammte eine Ampel, überfuhr vier Menschen auf dem Gehweg und durchbrach einen Bauzaun. Neben einem drei Jahre alten Kind erlagen zwei Männer im Alter von 28 und 29 Jahren sowie die 64-jährige Großmutter des Kindes am Unfallort ihren Verletzungen. Die toten Männer stammen aus Spanien und Großbritannien. Die Mutter des Dreijährigen, die ihren älteren Sohn dabei hatte, überlebte nach Angaben der Feuerwehr.