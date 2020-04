Meistens macht die Polizisten in Panama das gleiche wie in anderen Ländern: sie kontrolliert die Einhaltung der Ausgangssperre.

Die Polizei ist vielerorts gerade hauptsächlich damit beschäftigt, die Einhaltung von Kontakverboten und Ausgangssperren zu überwachen. In Panama haben Beamte jetzt ein neues Betätigungsfeld entdeckt: als Musiker.

Polizisten in Panama-Stadt haben die wegen des Coronavirus unter Ausgangssperre stehenden Einwohner mit musikalischen Darbietungen unterhalten. Die Beamten gaben am Sonntag in der Hauptstadt von Panama Songs der legendären britischen Rockband Queen, der panamaischen Salsa-Größe Rubén Blades und des argentinischen Popsängers Diego Torres zum Besten. Während ihres 20-minütigen Auftritts behielten sie ihre Uniformen, Atemschutzmasken und Handschuhe an.

Die Polizisten sangen unter anderem "We are the Champions" von Queen, "Amor y control" von Blades und "Color esperanza" von Torres. Einwohner tanzten auf ihren Balkonen dazu, manche von ihnen schwenkten panamaische Fahnen. Künftig werde die Polizei an jedem Wochenende solche Konzerte geben, bis die Corona-Krise in Panama vorbei sei, kündigte Polizeichef Felipe Cruz an. Einen weiteren Auftritt hatte es bereits letzte Woche gegeben. Die Polizei wolle der Bevölkerung damit "etwas Glück, Freude, Hoffnung und Glauben" bringen.

In dem zentralamerikanischen Land ist die Ausgangssperre an den Sonntagen besonders rigide. An den übrigen Wochentagen ist das Verlassen der Häuser unter bestimmten Einschränkungen weiterhin erlaubt. Dabei gilt Geschlechtertrennung: Männer und Frauen dürfen jeweils nur an bestimmten Tagen hinaus, um die Zahl der Personen in der Öffentlichkeit zu begrenzen. Am Sonntag aber müssen sowohl Männer als auch Frauen zuhause bleiben.

In Panama wurden bis Sonntag etwa 3400 Fälle von Infektionen mit dem Coronavius gezählt. Mindestens 87 Menschen starben dort an der von dem Erreger ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19.