Überraschung bei einem Polizeieinsatz in Ludwigshafen: Als Beamte eine Wohnung auf Drogen durchsuchen wollen, werden sie nicht nur fündig - sie treffen auch auf zwei Kollegen. Für die Beamten hat die Privatparty ein Nachspiel. Sie erwartet ein Straf- und Disziplinarverfahren.

Bei einem Polizeieinsatz in einer Privatwohnung im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen sind zwei hessische Beamte mit Drogen angetroffen worden. Wie das Bereitschaftspolizeipräsidium in Wiesbaden mitteilte, hielten sich die beiden Polizisten privat mit weiteren Menschen in der Wohnung auf. Bei dem Einsatz, der schon Ende Juni erfolgte, wurde demnach eine große Menge an Drogen beschlagnahmt. Die Polizei sprach von einer "nicht unerheblichen Menge Betäubungsmittel".

Zudem leisteten einige Anwesende gegen die eingesetzten Polizisten Widerstand. Gegen die beiden in der Wohnung anwesenden hessischen Beamten wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Zusätzlich wird den Angaben zufolge gegen einen der Polizisten wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ermittelt.

"Die hessische Polizei und das Hessische Bereitschaftspolizeipräsidium nehmen alle Vorwürfe gegen Polizistinnen und Polizisten sehr ernst und verfolgen diese konsequent", erklärte der Präsident des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums Malte Neutzler. "Zunächst müssen die Ergebnisse der strafrechtlichen Ermittlungen feststehen, um im Anschluss ein mögliches Fehlverhalten der Beamten bewerten zu können."

Neutzler verwies darauf, dass die Unschuldsvermutung gelte, solange das Fehlverhalten der Beamten nicht bestätigt sei. Die Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft Frankenthal und dem Polizeipräsidium Rheinpfalz geführt. Zudem wurden auch Disziplinarverfahren gegen die beiden Beamten eingeleitet, dessen Ermittlungen aber bis zum Abschluss der strafrechtlichen Ermittlungen ausgesetzt sind.