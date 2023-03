Es geht um hinterzogene Umsatzsteuer: Im Rhein-Main-Gebiet durchsuchen Ermittler die Räumlichkeiten eines Familienclans. Dabei können 110.000 Euro Bargeld sichergestellt werden. Die Einsätze sind Teil jahrelanger Ermittlungen gegen mehrere Großfamilien.

Mit einer Razzia sind Ermittler in Hessen gegen einen Familienclan wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung vorgegangen. Die vier Beschuldigten sollen arbeitsteilig und in einer hierarchischen Organisation mit hochwertigen Autos gehandelt haben, ohne die Umsatzsteuer abzuführen, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main mitteilte. Um umsatzsteuerfreie Lieferungen vorzutäuschen, sollen sie falsche Personalien und Identitäten von ausländischen Unternehmen benutzt haben.

Die Autos seien aber nicht ins Ausland gebracht, sondern in Deutschland weiterverkauft worden. Den entstandenen Steuerschaden bezifferten die Ermittler auf mehr als 360.000 Euro. Bei den Einsätzen in Frankfurt am Main, Hanau, im Main-Kinzig-Kreis und im Main-Taunus-Kreis waren zwischen dem heutigen Dienstag und Montag mehr als hundert Beamte im Einsatz. Dabei wurde unter anderem Bargeld in Höhe von mehr als 110.000 Euro beschlagnahmt.

Die Durchsuchungen bei den vier Beschuldigten waren Teil von seit Jahren andauernden Ermittlungen gegen mehrere Großfamilien. Gegen diese wird seit 2018 ermittelt. Insgesamt wird gegen mehr als 50 Angehörige mehrerer miteinander verbundener Clans wegen des Verdachts von Betrug und Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Fahrzeughandel, Urkundenfälschung, Sozialleistungsbetrug und Geldwäsche ermittelt.