Vier Verletzte in Stuttgart Schwere Explosion in Wohnhaus - 85-Jährige vermisst

Bei einer Explosion in einem Wohngebäude in Stuttgart sind vier Menschen verletzt worden. Teile des Gebäudes waren eingestürzt, andere standen in Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Explosion ereignete sich demnach gegen 3.00 Uhr morgens im Westen der Stadt. Den Angaben zufolge sind hundert Einsatzkräfte vor Ort. Die vier Verletzten, darunter zwei Kinder, wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert. Eine 85 Jahre alte Frau wird noch vermisst.

Durch die Explosion wurden auch umliegende Gebäude und Fahrzeuge beschädigt. Wie ein Feuerwehrsprecher der sagte, befanden sich Trümmerteile und ausgebrannte Fahrzeuge auf der Straße. Die Bewohner der umliegenden Gebäude mussten diese kurzfristig verlassen, konnten jedoch mittlerweile wieder zurückkehren.

Die Vermutung, dass es sich um eine Gasexplosion handelte, liegt dem Feuerwehr-Sprecher zufolge nahe. Sie kann zunächst aber nicht bestätigt werden.