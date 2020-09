Sechs Kinder nach Unfall in Lebensgefahr

Mutter stirbt bei Kollision Sechs Kinder nach Unfall in Lebensgefahr

In Niedersachsen ereignet sich ein fataler Verkehrsunfall. Die Fahrerin des Unglücksautos verstirbt an Ort und Stelle, eine weitere Frau und sechs im Auto mitfahrende Kinder schweben in Lebensgefahr.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Niedersachsen ist eine Mutter gestorben und sechs Kinder schweben in Lebensgefahr. Zudem wurde eine weitere Erwachsene lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Zu der ums Leben gekommenen 37 Jahre alten Fahrerin gehören nach ersten Erkenntnissen vier der Kinder, zu ihrer 32-jährigen Beifahrerin zwei der Kinder. Diese sind den Angaben zufolge zwischen zwei und 13 Jahre alt. Der Wagen war am Abend gegen 19 Uhr bei Saterland im Landkreis Cloppenburg, rund 40 Kilometer östlich der niedersächsisch-niederländischen Grenze, verunglückt. Er sei auf gerader Strecke gegen einen Baum gefahren. Weitere Details zum Unfallhergang sind bislang nicht bekannt.

Ersthelfer haben die Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt, die Polizei lobte ihr "beherztes Eingreifen" als "vorbildlich". Es waren mehrere Hubschrauber und ein Großaufgebot an Rettungswagen im Einsatz.