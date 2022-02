Sieben Tote nach Häuserbrand in Südfrankreich

Explosion in der Nacht

Explosion in der Nacht Sieben Tote nach Häuserbrand in Südfrankreich

Einige Bewohner können vorerst nicht in ihre Häuser zurück.

Eine Explosion mitten in der Nacht erschüttert ein Dorf in Südfrankreich. Schnell breiten sich Flammen aus. Sieben Menschen kommen ums Leben. Unter den Toten befinden sich auch ein Säugling und ein Kind.

Bei einem Brand in einer Häuserzeile in einem Dorf bei Perpignan in Südfrankreich sind sieben Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen ein Säugling und ein Kind. Der Brand sei durch eine Explosion unbekannter Ursache ausgelöst worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Ein etwa 30 Jahre alter Mann wurde schwer verletzt, als er versuchte, sich durch einen Sprung aus der zweiten Etage vor den Flammen zu retten. Es sei nicht ausgeschlossen, dass die Zahl der Opfer noch steige, sagte der Staatsanwalt.

Eine Explosion hatte gegen 1.30 Uhr in der Nacht zu Montag die Hauptstraße des Ortes Saint-Laurent-de-la-Salanque erschüttert. Die Flammen breiteten sich in drei zweistöckigen Häusern aus. Im Erdgeschoss befanden sich unter anderem ein Lebensmittelladen und ein Schnellimbiss, in dem zuvor Renovierungsarbeiten stattgefunden hatten.

Mehrere Bewohner der umliegenden Häuser wurden vorläufig umquartiert. Innenminister Gérald Darmanin, der sich am Montag in Montpellier befand, besuchte gegen Mittag den Unglücksort.