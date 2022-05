Streit in Duisburg eskaliert - mehrere Verletzte nach Schüssen

100 Rocker gehen aufeinander los Streit in Duisburg eskaliert - mehrere Verletzte nach Schüssen

Polizisten suchen in der Nacht nach Spuren der Schießerei auf dem Hamborner Altmarkt in Marxloh.

In Duisburg eskaliert ein Streit mit Dutzenden Personen. Es fallen Schüsse, am Ende müssen vier Menschen ins Krankenhaus. Die Polizei nimmt etliche Personen vorübergehend in Gewahrsam. Einem Medienbericht zufolge soll es sich um einen Streit im Rocker-Milieu handeln.

In Duisburg sind bei einem Streit mehrere Menschen durch Schüsse verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei waren auf dem Hamborner Altmarkt in Duisburg 80 bis 100 Personen aufeinander getroffen. Bei der nachfolgenden Auseinandersetzung seien "zahlreiche Schüsse" gefallen, vier Menschen wurden verletzt. Als die Polizei eintraf, seien viele Beteiligte geflohen.

Zwei der Verletzten wurden direkt mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Verletzte flohen zunächst, suchten später aber ärztliche Hilfe. Demnach bestand bei keinem Beteiligten Lebensgefahr.

Die Beamten nahmen 15 Personen vorübergehend in Gewahrsam. Das Motiv des Streits ist noch unklar. Die Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Laut "Bild"-Zeitung handelte es sich um einen Streit im Rocker-Milieu.