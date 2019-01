Eine junge Kindergärtnerin aus Großbritannien vergeht sich an zwei kleinen Mädchen und gibt Fotos der Tat an einen Sexualstraftäter weiter. Ein Gericht verurteilt Sophie Elms zu einer mehrjährigen Haftstrafe.

Eine 18-Jährige ist als jüngste Sexualstraftäterin Großbritanniens verurteilt worden. Britischen Medienberichten zufolge ist sie eine der jüngsten Frauen, die je mit solchen Verbrechen in Verbindung gebracht wurden. Sophie Elms hatte im Alter von 17 Jahren zwei kleine Mädchen im Alter von zwei und drei Jahren missbraucht. Ein Gericht hat die angehende Kindergärtnerin aus Swindon dafür jetzt zu einer Haftstrafe von sieben Jahren und zehn Monaten verurteilt.

Die Täterin ist selbst gerade einmal 18 Jahre alt. (Foto: Wiltshire Police)

Im Oktober des vergangenen Jahres hatte der Prozess gegen Elms begonnen. Ihr wurde vorgeworfen, im Internet Kontakt zu dem Pädophilen David Gearing gehabt zu haben, der die damals 17-Jährige dazu überredete, zwei kleine Mädchen zu missbrauchen und diese Taten für ihn zu fotografieren. Elms, die selbst in einem Kindergarten eine Ausbildung machte, folgte seinen Anweisungen. Am Ende gestand sie den sexuellen Missbrauch in insgesamt 16 Fällen. Keiner davon soll allerdings im Rahmen ihrer Arbeit stattgefunden haben, so die Ermittler.

"Leben komplett zerstört"

Der Vater der beiden Opfer sagte vor Gericht aus. "Sie hat unser Leben komplett zerstört", sagte er. "Wir können noch nicht sagen, wie groß der Schaden wirklich ist, den sie bei unseren Babys angerichtet hat. Was sie getan hat, kann langfristige Auswirkungen auf deren Leben haben. Unseren Kindern, uns allen fehlt das jetzt Vertrauen. Selbst, sie in die Vorschule zu lassen, ist eine Herausforderung, denn dort hat auch die Täterin gearbeitet." Die Familie habe entschieden, aus Swindon fort und ins Ausland zu ziehen.

Laut Elms Anwalt litt seine Mandantin schon immer an einem niedrigen Selbstwertgefühl. Sie soll im Alter von 13 Jahren selbst sexuell missbraucht worden sein. Man habe sie gezwungen, vor einer Webcam sexuelle Handlungen durchzuführen. Mit den jetzigen Taten wollte sich der Teenager offenbar die Anerkennung von David Gearing verschaffen. Er wurde bereits im November 2018 wegen Kindesmissbrauchs zu 15 Jahren Haft verurteilt.