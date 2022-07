Temperaturen um die 35 Grad, tropische Nächte, kein Regen: Der Hochsommer stellt sich in Deutschland ab Mitte der Woche wieder ein. Das birgt für viele Menschen auch Gefahren, warnt Gesundheitsminister Lauterbach.

Deutschland steht die nächste Hitzewelle bevor. Nach einem recht frischen Wochenende steigen die Temperaturen in Deutschland wieder an. Vor allem im Südwesten wird es hochsommerlich - mit 35 Grad Mitte der Woche sogar richtig heiß. Am Wochenende könnte das Thermometer sogar 40 Grad erreichen. In jedem Fall bleibt es sehr trocken und auch in den Nächten kühlt es kaum ab: Die Tiefsttemperaturen liegen bei mehr als 20 Grad. Für den Körper kann das belastend sein. Gesundheitsminister Karl Lauterbach warnte auf Twitter, man müsse jetzt schon ältere und kranke Menschen vor der Hitzewelle schützen. "Vorräte an Flüssigkeit, Ventilatoren, über die Bedeutung von Flüssigkeitszufuhr reden. Erreichbar sein." Er befürchtete auch Todesopfer.

In den Jahren 2018 bis 2020 haben hohe Sommertemperaturen laut einer vor kurzem veröffentlichten Studie in Deutschland zu Tausenden hitzebedingten Sterbefällen geführt. Hohe Temperaturen können unter anderem das Herz-Kreislauf-System stark belasten und bestehende Beschwerden, wie etwa Atemwegserkrankungen, verstärken, schrieben Forschende von Robert-Koch-Institut (RKI), Umweltbundesamt (Uba) und Deutschem Wetterdienst (DWD) im "Deutschen Ärzteblatt".

Montag: Temperaturen steigen

Die neue Woche beginnt mit steigenden Temperaturen. Vielerorts zeigt das Thermometer zunächst 18 bis 23 Grad, im Erzgebirge 16 Grad. Im Oberrheingraben wird es mit bis zu 29 Grad am wärmsten. Dort und im Nordosten zeigt sich auch die meiste Sonne. Wolken überwiegen dagegen von der Nordsee bis zum Berchtesgadener Land. Über der Mitte Deutschlands sind einzelne Schauer möglich, ansonsten bleibt es trocken. Im Norden lässt der Wind langsam nach.

Dienstag: Sommer macht sich breit

Es wird wärmer, sogar Hamburg kommt an die Sommermarke von 25 Grad ran. Während an Nord- und Ostsee etwas mehr als 20 Grad herrschen, werden im Südwesten und Westen 30 Grad überschritten. Die Sonne scheint fast überall, nur im Nordwesten und von Berlin bis zum Erzgebirge machen sich vereinzelt Wolken breit.

Mittwoch: Hitze im Süden

Der Südwesten muss sich auf Hitze gefasst machen: 30 bis 36 Grad werden dort erreicht. Auch andernorts herrschen mit 28 bis 30 Grad hochsommerliche Temperaturen. An den Küsten von Nord- und Ostsee sowie in Schleswig-Holstein und Hamburg ist es mit 20 bis 25 Grad angenehm. Hinzu kommt Wind aus Nordwesten. Bis auf wenige dichte Wolken im Nordosten zeigt sich überall die Sonne. Regen ist nicht in Sicht.

Donnerstag: Schwache Schauer möglich

Vielerorts wird es am Donnerstag 3 bis 4 Grad kühler. Von Südhessen über das Saarland bis zum Oberrhein und entlang der Donau setzt sich die Hitze mit Temperaturen bis 35 Grad allerdings fort. An den Küsten sinkt das Thermometer auf 20 Grad, der Wind nimmt zu. Schwache Schauer und kurze Gewitter sind im Norden und in der Mitte Deutschlands möglich. Größtenteils bleibt es aber weiterhin trocken.

Freitag: Tropische Temperaturen in der Nacht

Mit Sicherheit lässt sich keine Prognose machen, doch fest steht: Die Hitze im Südwesten bleibt mit 30 bis 35 Grad bestehen. Auch über der Mitte Deutschlands wird häufiger die 30-Grad-Marke erreicht. Im Norden ändert sich mit 18 bis 23 Grad erst einmal wenig, allerdings lässt der Wind wieder nach. Es bleibt trocken mit hohen Schleierwolken. Die Temperaturen in der Nacht sind teils tropisch.

Wochenende: Auf jeden Fall heiß

Noch steht für das Wochenende nicht fest: "Wird es einfach nur heiß oder mega-rekordheiß?" Für Patrick Panke, Meteorologe bei wetter.de, scheint jedoch sicher, dass die Temperaturen von Frankreich her weiter ansteigen werden. "Sehr wahrscheinlich fällt am Wochenende dabei verbreitet die 30-Grad-Marke. Spätestens am Sonntag auch im hohen Norden. Das ist aber sehr moderat eingeschätzt", so Panke. Im Südwesten seien durchaus 35 bis 40, am Sonntag auch über 40 Grad möglich.