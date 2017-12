Panorama

Tödlicher Telefonstreich: US-Polizei erschießt ahnungslosen Mann

Es sollte nur ein Spaß sein: Nach einem Streit über eine Online-Wette schickt ein Mann mit falschem Notruf eine Sondereinheit zu der vermeintlichen Adresse seines Rivalen. Doch die Polizei umstellt das Haus eines Unbeteiligten - für diesen endet der Streich tödlich.

Nach dem falschen Notruf eines Unbekannten ist in der Stadt Wichita im US-Staat Kansas ein Mann von der Polizei erschossen worden. Ein Anrufer habe vorgegeben, es habe bei dem Haus des Mannes eine Schießerei mit Toten und eine Geiselnahme gegeben, sagte der stellvertretende Polizeichef von Wichita, Troy Livingston.

Der Vorfall habe sich zu spät als erfunden herausgestellt, berichtete Livingston. Nach dem Notruf sei eine Spezialeinheit zu der angegebenen Adresse gefahren. Als die Polizisten das Haus umstellten, sei ein Mann vor die Tür getreten. Er habe Anweisungen erhalten, sich langsam zu bewegen, ein Polizist meinte jedoch, den Griff zu einer Waffe registriert zu haben. Daraufhin habe er auf den Mann geschossen, der kurz darauf im Krankenhaus verstarb. Laut Medienberichten handelt es sich bei dem Opfer um einen 28-jährigen Mann, Vater von zwei Kindern.

Dem tödlichen Telefonstreich ging vermutlich ein Streit über eine Online-Wette bei dem Spiel "Call of Duty" voraus. Der Anrufer soll demnach in den Streit verwickelt gewesen sein. In dem Glauben, die Polizeieinheit zu dem Haus seines Kontrahenten zu schicken, setzte er den falschen Notruf hab. Das beabsichtigte Opfer des Fake-Anrufs hatte jedoch statt seiner eigenen Adresse die des ahnungslosen Mannes abgegeben, der mit dem Streit nach bisherigen Erkenntnissen nichts zu tun hatte.

"Wegen der Handlungen eines Spaßvogels haben wir ein unschuldiges Opfer", erklärt Livingston. Wenn der Anruf mit dem falschen Notfall nicht getätigt worden wäre, wäre die Polizei auch nicht dort gewesen. "Der Vorfall ist ein Alptraum für alle Beteiligten", sagte er.

Der Tod des 28-Jährigen ist ein tragisches Beispiel für eine spezielle Form des Telefonstreichs, die in der Netzcommunity "Swatting" genannt wird. Aus Rachemotiven, oder auch nur, um sich einen Spaß zu erlauben, wird ein Notfall in einem solchen Ausmaß erfunden, dass die Polizei oder sogar eine Spezialeinheit zu einem anderen Menschen nach Hause geschickt wird. Die Täter setzen die Notrufe meistens übers Internet ab, um anonym zu bleiben.

"Swatting" ist ein Wortspiel mit der Abkürzung SWAT (Special Weapons And Tactics), der Bezeichnung für Spezialeinheiten innerhalb der Polizei. Der Tod des 28-Jährigen ist vermutlich der erste tödliche Ausgang eines solchen Anrufs. In der Vergangenheit gab es allerdings bereits Fälle, bei denen Swatting-Opfer schwer verletzt wurden.

Quelle: n-tv.de