Immer wieder macht Priester Frank Pavone Stimmung für die US-Republikaner. So wirbt er 2016 mit einem abgetriebenen Fötus für Donald Trump. Als dieser 2020 die Wahl verliert, spricht der katholische Geistliche von Betrug. Nun ist Pavone seinen Posten los.

Der Vatikan hat einen Führer der Anti-Abtreibungsbewegung in den USA aus dem katholischen Priesteramt entlassen. Frank Pavone, der auch glühender Anhänger des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ist, werden "blasphemische" Äußerungen in den sozialen Netzwerken und Ungehorsam gegenüber Bischöfen vorgeworfen.

Der Geistliche sei Ende November seines Amtes enthoben worden, heißt es in einem Brief an die US-Bischöfe, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Demnach darf Pavone gegen die Entscheidung keine Berufung einlegen. Auch die katholische Nachrichtenagentur CNA berichtet über die Abberufung.

Der aus New York stammende Pavone hatte wegen seiner politischen Statements eine schwierige Beziehung zu vielen Bischöfen. So veröffentlichte der 63-Jährige im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 ein Video von einem abgetriebenen Fötus auf einem Altar. In dem Clip forderte er Katholiken auf, nicht für die demokratische Kandidatin Hillary Clinton zu stimmen, die später gegen Trump verlor.

Im Präsidentschaftswahlkampf 2020 wurde er gerügt, weil er vorgeschlagen hatte, dass Katholiken, die für die Demokraten stimmen, nicht von ihren Sünden freigesprochen werden sollten. Nachdem Trump die Wahl gegen Joe Biden verloren hatte, gehörte Pavone zu den Trump-Anhängern, die die Gültigkeit der Wahlen infrage stellten und von Betrug sprachen.

In einem längeren Video klagte Pavone am Sonntag, er sei "jahrzehntelang in der Kirche verfolgt worden". Zudem verspottete er seine Kritiker als "die dümmsten der Welt". Er habe noch keine offizielle Mitteilung des Vatikans über seine Entlassung erhalten, fügte Pavone trotzig hinzu. "Ich werde das Priestertum niemals verlassen".