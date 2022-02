"Es war ein Zwischenfall, den wir so noch nie hatten." Eine Fähre der Firma Hadag gerät aufgrund der Sturmlage auf der Elbe in eine Notlage. Die eigentlich "seeschlagfeste" Frontscheibe des Schiffes zerbröselt bei starkem Wellengang. Die Passagiere haben Glück im Unglück.

Auf stürmischer Fahrt über die Elbe hat eine große Welle die Frontscheiben einer Hamburger Hafenfähre zerschlagen. Es sei offenbar niemand an Bord ernsthaft verletzt worden, sagte der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Hadag, Tobias Haack. Die Polizei teilte später am Nachmittag mit, es habe insgesamt drei Leichtverletzte gegeben. Ein 32-jähriger Mann erlitt Schnittwunden und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Fähre "Tollerort" war am Morgen auf der Linie 68 von Teufelsbrück zum Anleger des Airbuswerks unterwegs, als die Welle über Bord gegen die Scheiben rollte, hieß es. Anschließend strömte Seewasser in den Innenraum. Mehrere Videos, die im Netz etwa auf Youtube und Twitter hochgeladen wurden, zeigten den Moment des Unglücks. Dort sind nur wenige Fahrgäste zu sehen, die nach dem Wassereinbruch aus dem Fahrgastraum laufen. Insgesamt waren nach RTL-Informationen acht Fahrgäste an Bord.

Der Schiffsführer setzte nach dem Scheibenbruch die Fahrt zum Schiffsanleger Airbus fort. Alle Passagiere seien anschließend zu Fuß von Bord gegangen, sagte Haack. Die Hadag versuche, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. "Es war ein Zwischenfall, den wir so noch nie hatten." Die Scheiben sollten eigentlich "seeschlagfest" sein. Es handele sich um Sicherheitsglas, das zerbröselt sei. Das knapp 30 Meter lange Schiff sei eine sogenannte Bügeleisen-Fähre des Typs 2000.

Polizeisprecher Florian Abbenseth sagte RTL: "Die Fahrgäste haben Glück gehabt, das hätte auch ganz anders ausgehen können." Ein Teil der durchnässten Passagiere begab sich der Polizei zufolge mit der nächsten Fähre zurück zum Anleger Teufelsbrück. Andere liefen zu ihrer Arbeitsstelle. Der verletzte 32-Jährige ging nach dem Zwischenfall zu Airbus und suchte den Betriebsarzt auf. Dort sei dann ein Rettungswagen gerufen worden. Auch die beiden anderen Verletzten, eine 47-jährige Frau und ein 35-jähriger Mann, begaben sich laut Polizei zum Betriebsarzt.

Warum die Scheibe geborsten ist, ist noch unklar. "Die Wasserschutzpolizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen", so Abbenseth. Die beschädigte Fähre befindet sich inzwischen bei einer unternehmenseigenen Anlegestelle, hieß es.