Von Sonnencreme bis Eiswürfel: Wie man gut durch die Hitzewelle kommt

Die erste große Hitzewelle des Jahres kündigt sich für diese Woche an. Worauf sollte man bei solchen extremen Wetterbedingungen achten und wo liegen die Gefahren? n-tv Meteorologe Björn Alexander gibt Antworten.

Nachdem wir inzwischen ja seit April im gefühlten Dauersommer sind, rollt nun die erste richtige Hitzewelle auf uns zu. Denn während es in den letzten Monaten nur selten richtig heiß war, wird Deutschland in Sachen Temperaturen schon bald zu einer Ü-30-Zone. Den bisher heißesten Tag des Jahres erlebten wir in diesem Jahr bereits am 29. Mai mit 34,2 Grad in Lingen. Jedoch wird dieser Wert schon bald deutlich überschritten.

Mit Spitzenwerten um die 37 Grad liegt nun die heißeste Phase des Jahres vor uns, die gleichzeitig auch immer häufiger von tropischen Nächten (also mit Tiefstwerten nicht unter 20 Grad) begleitet sein wird. Besonders dramatisch ist diese Entwicklung vor allem in der Nordhälfte Deutschlands, wo es in den letzten Wochen außergewöhnlich trocken war und die Natur inzwischen im extremen Trockenstress ist und an Flüssen und Bächen verbreitet Niedrigwasser herrscht. Hier ein paar Tipps für die heißeste Zeit des Jahres.

Wann wird es am heißesten?

Die höchsten Temperaturen des Tages werden bei diesen Wetterlagen in der Regel zwischen 14 und 18 Uhr erreicht. Schon alleine deswegen sollten wir in dieser Tageszeit die körperlichen Aktivitäten so weit wie möglich einschränken. Zumal besonders in den westlichen Landesteilen die Ozonbelastung deutlich zulegen wird. Zudem ist in der prallen Sonne ab der Mittagszeit der UV-Index und damit die Sonnenbrandgefahr hoch bis sehr hoch.

Wie können wir uns vor der heißen Mittagssonne schützen?

Wer sich länger in der Sonne aufhält, dem seien neben der Sonnencreme (am besten Lichtschutzfaktor 30 und höher) auch eine Kopfbedeckung und eine Sonnenbrille empfohlen. Außerdem sollten Sie natürlich viel trinken und auch auf das Essen nicht ganz verzichten. Am besten ist eher die leichte Kost. Denn sowohl Dehydration als auch Unterzuckerung sind in diesen für den Körper sehr anstrengenden Zeiten nicht ratsam. Kühles Wasser über die Handgelenke hingegen schon. Ebenso wie beispielsweise das Lutschen von Eiswürfeln. Das macht die Hitze etwas erträglicher. Das gilt ebenfalls für den Sprung ins kühle Nass der Seen und Badeanstalten. Jedoch nicht mit vollem Magen oder überhitzt, da beides den Kreislauf kollabieren lassen kann.

Gibt es besondere Hinweise für das Verhalten an Flüssen?

Das Schwimmen oder sogar nur das Planschen an schiffbaren Flüssen oder Kanälen kann lebensgefährlich sein. Das gilt insbesondere, wenn der Wasserstand niedrig ist. Selbst geübte Schwimmer können durch die Sogwirkung der Schiffe mitgerissen werden. Zudem gibt es an Fließgewässern häufiger mal Untiefen, die das Verletzungsrisiko nochmals erhöhen.

Wie kommen wir durch die tropischen und mitunter schlaffeindlichen Nächte?

Die kühlste Tageszeit ist im Sommer in der Regel zwischen 2 und 7 Uhr. Das sollten wir ausnutzen und entsprechend nachts lüften. Also: noch rasch einen Insektenschutz vors Fenster und alles auf, was geht. Gleichzeitig ergibt es Sinn, die Hitze tagsüber möglichst draußen zu halten. Ab dem Vormittag gilt somit: Schotten dicht, Jalousien runter und Vorhänge zu. Jedes Grad, das wir am Tage draußen lassen, hilft uns, dass die nachfolgende Nacht angenehmer wird. Außerdem kann es hilfreich sein, feuchte Handtücher ins Schlafzimmer zu hängen, die für Verdunstungskühle sorgen.

Was tun gegen die Trockenheit im Garten?

Das Bewässern mit Sprengern am besten morgens oder abends durchführen. Tagsüber sorgen Sonne und die heißen Temperaturen nämlich für eine rasche Verdunstung. Auch können die Wassertropfen auf den Blättern wie ein Brennglas wirken und so den Pflanzen schaden. Gleichzeitig ist nun die Zeit gekommen, Kleinsäuger, Insekten und Vögeln Wasser anzubieten. Das gilt insbesondere in städtischen Bereichen. Vogeltränken, auch am Balkon, können sehr hilfreich sein. Im Garten helfen flache Tränken nicht nur den Vögeln durch den Hitzesommer. Auch Igel benötigen jetzt, wo das Wasser in Gräben und Tümpeln immer weniger wird, Unterstützung. Ebenso leiden junge Bäume unter der Trockenheit. Denn sie wurzeln noch nicht so tief und vertrocknen, wenn sie nicht gewässert werden. Der eine oder andere Eimer Wasser bringt dann auch das satte Grün in die Blätter zurück.

Wie ist es um die Waldbrandgefahr bestellt?

Die nimmt mit dem Hitzesommer neuerlich zu und bringt es schon bald wieder verbreitet auf Stufe 3 bis 5 von 5. Die Situation ist also weiterhin sehr angespannt. Rauchen, Grillen und offenes Feuer sind im Sommer im Wald ohnehin untersagt. Doch in der momentanen Phase ist die Gefahr im Vergleich zu einem Durchschnitts-Sommer nochmals dramatischer. Ebenfalls sehr gefährlich ist die weggeworfene Glasflasche oder auch nur Glasscherben. Denn diese können wie ein Brennglas wirken und die extrem trockene Streuauflage in den Wäldern rasch entzünden. Das gilt ebenso für trockenes Gras oder Äste beim Kontakt mit einem heißen Katalysator.

