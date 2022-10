Mitte der 1990er Jahre werden jährlich noch 100.000 Autos gestohlen, 2021 sind es nur noch rund 9800 - so wenige wie noch nie zuvor. Jeder fünfte Diebstahl ereignet sich in der Hauptstadt, deutlich weniger sind es im Süden Deutschlands. Auf eine Modellreihe haben es Kriminelle besonders abgesehen.

Kriminelle haben in Deutschland im vergangenen Jahr so wenige Autos gestohlen wie nie zuvor. Im Jahr 2021 habe es in Deutschland zum ersten Mal seit Beginn der Statistik weniger als 10.000 Autodiebstähle gegeben, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mit. Demnach wurden 9805 Autos gestohlen - acht Prozent weniger als im Vorjahr.

Nach Erkenntnissen der deutschen Versicherer ist die Zahl der Autodiebstähle seit Beginn der statistischen Erfassung damit auf ein Rekordtief gesunken. Mitte der 1990er-Jahre hätten die Versicherer noch rund 100.000 Diebstähle pro Jahr verzeichnet. Kriminelle hätten es heute jedoch wegen technischer Entwicklungen wie der Wegfahrsperre oder der verbesserten Strafverfolgung und Grenzsicherung erheblich schwerer.

Der Schaden durch Diebstahl bleibe aber weiterhin hoch. Im Durchschnitt zahlten die Versicherer für jeden gestohlenen Wagen im vergangenen Jahr etwa 19.100 Euro. Der Gesamtschaden belaufe sich auf 187 Millionen Euro.

Am meisten wird in der Hauptstadt geklaut

Berlin hat weiterhin die stärkste Anziehungskraft auf Autodiebe. Dort wurden 2200 kaskoversicherte Pkw gestohlen, das war etwa jeder fünfte Diebstahl in Deutschland. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl wurden in der Hauptstadt sogar zehnmal so viele Autos entwendet wie im Durchschnitt im gesamten Bundesgebiet. Verursacht wurde dadurch laut GDV ein wirtschaftlicher Schaden von über 47,5 Millionen Euro.

Grund für die vielen Taten in Berlin sind laut Polizei die Nähe und die schnellen Autobahnverbindungen zu Osteuropa, wo viele Wagen verschwinden, um ganz oder in Teile zerlegt verkauft zu werden. Der KfZ-Diebstahl wird laut Polizei von spezialisierten Banden aus Osteuropa dominiert.

Auf 1000 kaskoversicherte Autos kamen in Berlin demnach 2,2 Diebstähle. In Hamburg lag die Quote bei 1,1. Im Bundesdurchschnitt waren es nur 0,2 gestohlene Autos pro 1000. Noch geringer war die Diebstahlgefahr in Süddeutschland: In Bayern und Baden-Württemberg lag die Quote wie in den Vorjahren bei 0,1.

Die Autodiebe stahlen am häufigsten SUVs, also große und teure Geländewagen. Neun der zehn am häufigsten gestohlenen Modellreihen waren SUVs, darunter gleich drei Modelle von Land Rover. Weil vom GDV nur Autos mit einer Versicherung gegen Diebstahl erfasst werden, liegen die tatsächlichen Zahlen der Polizei etwas höher. Die Verhältnisse zwischen den Städten und Bundesländern sind aber gleich.