Illegales Rennen vermutet Zwei Schwerverletzte bei Unfall am Kudamm

Ein BMW rast durch Berlin, Augenzeugen berichten von einem illegalen Rennen. Der Wagen prallt mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Während die mutmaßlichen Unfallverursacher flüchten, sind die Insassen des unbeteiligten Autos schwer verletzt. Dabei soll es sich um eine Mutter und ihr Kind handeln.

Bei der Kollision zweier Autos am Berliner Kurfürstendamm sind am Montagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Es handele sich um die Insassen eines Wagens, der sich überschlagen habe, teilte die Polizei mit. Medienberichten zufolge könnte ein illegales Rennen mehrerer Autos stattgefunden haben. Zwei Zeugen des Unfalls erlitten laut Polizei leichte Verletzungen. Die Menschen aus dem mutmaßlichen Unfallfahrzeug blieben unverletzt. Insgesamt waren 36 Feuerwehrleute im Einsatz.

Die Ursache für den Unfall am Kurfürstendamm Ecke Cicerostraße in Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf ist noch nicht endgültig geklärt. "Bild-Zeitung" und "B.Z." berichteten, es habe sich nach Angaben von Zeugen um ein illegales Rennen mit drei beteiligten Wagen gehandelt. Der mutmaßliche Unfallverursacher sei dabei viel zu schnell in seinem BMW auf dem Kurfürstendamm unterwegs gewesen, als er auf einen silbernen Kleinwagen prallte. Die anderen zwei Autos seien geflüchtet.

Weiter heißt es, bei den Schwerverletzten handele es sich um eine Mutter und ihr Kind. Eines der Opfer musste offenbar noch am Unfallort reanimiert werden. Der Aufprall habe Trümmerteile der Unfallwagen meterweit durch die Luft fliegen lassen. Davon seien zwei Passanten getroffen und verletzt worden. Nach der Kollision haben der mutmaßliche Unfallfahrer und zwei weitere Insassen zu Fuß die Flucht ergriffen. Die Polizei bestätigte die Berichte bislang nicht.