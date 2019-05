In Wohnung in Niedersachsen

In Wohnung in Niedersachsen Zwei weitere Leichen im Armbrust-Fall

In Passau werden drei Menschen in einer Pension gefunden, getötet durch Pfeile einer Armbrust. Doch das ist offenbar längst nicht die ganze Wahrheit in diesem spektakulären Fall. In der Wohnung einer toten Frau findet die Polizei weitere Leichen.

Der Fall der in Passau gefundenen Leichen wird immer mysteriöser. In der Wohnung der niedersächsischen Toten werden zwei weitere Leichen gefunden. Die toten Frauen seien in der Wohnung in Wittingen im Landkreis Gifhorn entdeckt worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Passau. Ihre Identität und die Todesumstände sind noch unklar.

Die 30-jährige Frau war zusammen mit einer 33-Jährigen und einem 53-jährigen Mann aus Rheinland-Pfalz am Samstag in einer Pension in Passau tot aufgefunden worden. Die beiden Toten aus Rheinland-Pfalz lagen Hand in Hand auf dem Bett, in Kopf und Brust steckten Armbrustpfeile. Die Frau aus Niedersachsen lag in einer Blutlache am Boden, auch sie hatte Pfeile im Körper.

Ob dies darauf hindeutet, dass die aus Niedersachsen stammende 30-Jährige zunächst die beiden aus Rheinland-Pfalz stammenden anderen und dann sich selbst tötete, gaben die Ermittler nicht an. Die Toten werden derzeit obduziert, davon erhoffen sich die Ermittler Erkenntnisse zum Tatgeschehen.

Freitagabend zuletzt lebend gesehen

Die beiden Frauen und der Mann waren am späten Freitagabend gemeinsam in der Pension angereist, wo sie nach Angaben des Bayrischen Rundfunks für drei Nächte gebucht hatten. Dem "Münchner Merkur" zufolge soll die Frau aus Wittingen das Pensionszimmer gebucht haben. "Es war eine seltsame Gruppe", zitiert die Zeitung einen anderen Gast. Der ältere Mann habe in seinem Anzug und mit seinem weißen Bart sehr seriös gewirkt. Die beiden Frauen seien schwarz gekleidet gewesen. Sie hätten allesamt einen "Guten Abend" gewünscht, noch Wasser und Cola aufs Zimmer im zweiten Stock mitgenommen. Das sei das letzte Mal gewesen, als sie lebend gesehen wurden. Am Samstagmittag fand dann ein Zimmermädchen die Toten, als es die Betten richten wollte.

Die Ermittler tappen noch weitgehend im Dunkeln, in welcher Beziehung die Toten zueinander standen. Deshalb konzentrierten sie sich auf das jeweilige soziale Umfeld. Dabei stießen sie auf die weiteren Toten.

In dem Pensionszimmer wurden auch insgesamt drei Armbrüste sichergestellt. Eine davon befand sich noch in einer Tasche. Die beiden anderen könnten möglicherweise in einer Auseinandersetzung verwendet worden sein. Dies wollte die Polizei bisher aber nicht bestätigen. Man habe zahlreiche Spuren gesichert, die nun ausgewertet würden, hieß es lediglich. Obwohl die Pension ausgebucht war, hat offenbar keiner der anderen Gäste etwas von der Bluttat mitbekommen.