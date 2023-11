85 Jahre nach der Pogromnacht haben Holocaust-Überlebende zur Hilfe bei der Bekämpfung von Antisemitismus aufgerufen. "Juden sind so bedroht wie noch nie seit dem Holocaust", sagte die Überlebende Gabriella Karin der Organisation "Marsch der Lebenden", die nach dem Terroranschlag in Israel am 7. Oktober mit zahlreichen Überlebenden gesprochen hat. Die aktuelle Situation sei erschütternd, sagte Karin. Israel und die jüdische Gemeinschaft weltweit befänden sich "in einem Kampf um ihre Existenz".

+++ 06:57 Scholz spricht zur Pogromnacht 1938 – und über die Ängste der Juden von heute +++

Bundeskanzler Olaf Scholz erinnert an die brutalen Pogrome der Nationalsozialisten gegen Jüdinnen und Juden vom 9. November 1938 - vor genau 85 Jahren. Bei der zentralen Gedenkfeier in einer Berliner Synagoge wird auch Josef Schuster sprechen, der Präsident des Zentralrats der Juden. Thema sind dabei auch die wachsenden Ängste von Jüdinnen und Juden heute. Seit dem Angriff der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober hat in Deutschland die Zahl judenfeindlicher und antiisraelischer Vorfälle stark zugenommen. Tausende kamen zu propalästinensischen Demonstrationen. Viele Jüdinnen und Juden berichten, sie trauten sich hier nicht mehr, ihren Glauben und ihre Symbole offen zu zeigen.

+++ 06:36 Knobloch kritisiert Einladung des türkischen Präsidenten nach Deutschland +++

Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, kritisiert die Einladung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan durch die Bundesregierung scharf. "Ich halte es für absolut falsch, ihm in Deutschland ausgerechnet in dieser Situation eine Bühne zu bieten, in der Israel bedroht ist", sagt Knobloch dem Berliner "Tagesspiegel". Die Türkei sei "ein wichtiger Verbündeter des Westens" gewesen - nun wende sie sich von ihm ab, erklärt Knobloch. "Ich habe den Verdacht, dass die Türkei sich jetzt auf die Seite des Irans schlägt", sagt sie.

+++ 05:44 "Jetzt kennst du Allah": Hamas-Video zeigt Festnahme eines israelischen Arabers +++

Neu veröffentlichtes Filmmaterial der GoPro-Kamera eines Hamas-Terroristen zeigt, wie Mitglieder der Terrorgruppe am 7. Oktober einen arabischen Israeli gefangen nehmen. Man sieht, wie sie in einen Luftschutzbunker am Straßenrand schießen, in dem er sich versteckt, und ihm befehlen, herauszukommen. "Ich bin Muslim", ruft er, doch sie schreien ihn an, er solle ihnen sagen, wo die Stadt Re'im liegt. Gleichzeitig drohen sie, ihm die Kehle durchzuschneiden. Einer schlägt mit seiner Waffe auf ihn ein und ein anderer tritt ihm gegen den Kopf. Dann ziehen sie ihm das Hemd aus, fesseln seine Hände, werfen ihn auf die Rückbank eines Autos. Der Mann fleht die Terroristen an, ihn nicht zu töten, da er kein Soldat sei. "Ich flehe dich im Namen Allahs an", sagt er. "Du hast für die ungläubigen Juden gearbeitet. Jetzt kennst du Allah", antwortet einer der Terroristen. Es ist nicht klar, was nach dem Ende der Aufnahme mit dem Mann geschah.

+++ 05:10 "Hamas ausräuchern": US-Republikaner stellen sich hinter Israel +++

Bei ihrer dritten und teilweise hitzigen Fernsehdebatte haben die Präsidentschaftsbewerber der US-Republikaner ihre Unterstützung für Israel im Krieg gegen die radikalislamische Hamas bekräftigt. Floridas Gouverneur Ron DeSantis sagt bei der im Sender NBC übertragenen Diskussionsrunde am Mittwochabend (Ortszeit), er würde dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu empfehlen, "den Job mit diesen Schlächtern Hamas ein für allemal zu Ende zu bringen". Die frühere UN-Botschafterin Nikki Haley erläutert, sie habe Netanjahu geraten, er müsse die Hamas "erledigen". Die USA müssten Israel mit "allem unterstützen, was sie brauchen". Der Biotech-Unternehmer Vivek Ramaswamy erklärt, Israel habe "das Recht und die Verpflichtung, sich selbst zu verteidigen". Netanjahu solle die Hamas "ausräuchern".

+++ 03:58 UN beklagen 92 getötete Mitarbeiter +++

Die Zahl der getöteten Mitarbeiter der Vereinten Nationen im Gaza-Krieg ist auf 92 gestiegen. Diese Zahl nennt der Generalkommissar des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA, Philippe Lazzarini, in einem Interview des Schweizer Medienhauses Tamedia, wie die nationale Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtet. Die Vereinten Nationen hätten weltweit noch in keinem Konflikt innerhalb eines Monats so viele Todesfälle zu verzeichnen gehabt. Er warnt vor dem Kollaps der öffentlichen Ordnung. Mehr als 700.000 Menschen seien inzwischen in die Einrichtungen des Hilfswerks geflüchtet.

+++ 03:22 Betätigungsverbot für ausländische Imame in Deutschland verlangt +++

Der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, fordert laut einem Medienbericht eine bessere Überwachung der Moscheen und ausländischer Imame in Deutschland. "Am besten wäre es, Deutschland würde Imame im großen Stil selbst ausbilden - und ausländischen Imamen ein Betätigungsverbot erteilen", sagte Prosor den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Ausländische Imame kämen mit einer Ideologie, mit der sie Deutschland und Europa verändern wollten. Hamas und Hisbollah seien nicht nur gegen Israel. Sie nähmen die westlichen Gesellschaften als dekadent wahr. "Sie verabscheuen Homosexuelle und wollen Frauen grundlegende Rechte verweigern. Wir Juden sitzen nur in der ersten Reihe. Wenn die Deutschen nicht handeln und gegen diese Leute vorgehen, werden sie morgen weinen", sagt Prosor.

+++ 02:51 Israels Armee kündigt neuen Fluchtkorridor nach Süd-Gaza an +++

Israels Armee will nach Darstellung eines Sprechers auch am heutigen Donnerstag Zivilisten aus dem nördlichen Gazastreifen die Flucht in den Süden ermöglichen. "Wir werden diesen humanitären Korridor in den Süden weiterhin aufrechterhalten", sagt Armeesprecher Daniel Hagari. Dies gelte auch für Donnerstag. Demnach hätten am Mittwoch schätzungsweise 50.000 Menschen den Evakuierungskorridor genutzt.

+++ 02:11 Zentralrat registriert wachsende Angst der Juden in Deutschland +++

Zum 85. Jahrestag der Reichspogromnacht warnt der Zentralrat der Juden vor den wachsenden Ängsten der jüdischen Bevölkerung in Deutschland. Es habe Jüdinnen und Juden nach dem Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel "erschüttert, dass auch in Deutschland so viele Menschen für Judenhass und Israelfeindlichkeit empfänglich sind", sagt Zentralratspräsident Josef Schuster den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Die Bilder von deutschen Straßen, auf denen vor allem Arabischstämmige die Vernichtung Israels und die Auslöschung aller Juden fordern, sprechen tief verwurzelte Ängste an, die auch mit dem 9. November 1938 zusammenhängen", sagt Schuster. "Wir brauchen hierauf klare rechtsstaatliche, aber auch gesellschaftspolitische Antworten."

+++ 01:30 US-Militär fliegt Luftangriff in Syrien +++

Das US-Militär hat im Osten Syriens als Reaktion auf die jüngsten Angriffe proiranischer Milizen einen weiteren Luftangriff ausgeführt. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin teilt mit, Ziel sei ein Waffenlager gewesen, das von Irans Revolutionsgarden sowie deren Verbündeten genutzt worden sei. Bereits Ende Oktober hatten die USA im Osten Syriens Luftangriffe gegen zwei ähnliche Ziele geflogen. Nach Angaben von Aktivisten wurden dabei neun Menschen getötet. Bei den Getöteten in Deir Ezzor handele es sich um Menschen, die mit vom Iran unterstützten Gruppen in Verbindung standen, erklärt die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (OSDH).

+++ 00:55 Israels Botschafter greift UN-Generalsekretär an +++

Der israelische UN-Botschafter Gilad Erdan weist die Äußerungen von UN-Generalsekretär Antonio Guterres zum israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen zurück. Guterres hatte bei der Konferenz "Reuters Next" gesagt, es laufe dabei etwas "offensichtlich falsch". Das zeige die Zahl der getöteten Zivilisten. Erdan sagt, man könne den Angaben der von Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde zur Zahl der zivilen Todesopfer nicht trauen. "Würde der Generalsekretär es wagen zu sagen, dass die Tatsache, dass die Zahl der deutschen zivilen Todesopfer während des Zweiten Weltkriegs höher war als die der amerikanischen oder britischen Zivilopfer, bedeutet, dass mit den Militäroperationen der USA und Großbritanniens im Kampf gegen ein völkermörderisches Regime etwas 'falsch war'?", fragt er.

+++ 00:13 Netanjahu stellt klar: Keine Waffenruhe ohne Geiselfreilassung +++

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nennt erneut die Freilassung der Geiseln im Gazastreifen als Bedingung für eine Waffenruhe. "Ich möchte alle Arten von falschen Gerüchten, die wir aus allen möglichen Richtungen hören, beiseite legen und eines klarstellen: Es wird keine Waffenruhe ohne die Freilassung unserer Geiseln geben", sagt Netanjahu am Abend. Alles andere sei falsch. Unklar war jedoch, ob er damit die Freilassung aller Geiseln auf einmal meinte. Zuvor hatte es mehrere unbestätigte Medienberichte zu Verhandlungen über eine humanitäre Waffenruhe im Gegenzug für die Freilassung von bis zu 15 Geiseln im Gazastreifen gegeben. (Siehe Eintrag um 15:38 Uhr)

+++ 23:34 Israelische Luftangriffe töten pro-iranische Milizionäre in Syrien +++

Bei israelischen Luftangriffen auf Stützpunkte der libanesischen Hisbollah-Miliz in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten mindestens drei Menschen getötet worden. Drei "nicht-syrische pro-iranische Kämpfer" seien bei den Angriffen auf "Bauernhöfe und andere Einrichtungen der Hisbollah" nahe der Städte Akraba und Sajjida Seinab getötet worden, erklärt Rami Abdel Rahman, Leiter der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte. In Akraba, mehr als zehn Kilometer südöstlich der syrischen Hauptstadt Damaskus, gibt es nach Angaben der Beobachtungsstelle einen Militärflughafen. Israel habe zudem Standorte der syrischen Luftabwehr im der südlichen Provinz Sweida getroffen, erklärt die Beobachtungsstelle.

+++ 22:52 Saudischer Minister: Annäherung an Israel nicht vom Tisch +++

Trotz des Gaza-Kriegs gibt es nach Worten eines saudischen Ministers weiterhin Chancen auf eine Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Israel. Die derzeit ausgesetzten Gespräche über eine Normalisierung der Beziehungen hätten sich um einen "Weg zu einer friedlichen Lösung der Palästinenserfrage" gedreht, sagt Saudi-Arabiens Investitionsminister Chalid al-Falih in Singapur. Das Thema sei "nicht vom Tisch", sagt Al-Falih beim Bloomberg New Economy Forum.

Frühere Ereignisse können Sie hier nachlesen.