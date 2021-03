Zieht die CDU an der SPD vorbei? Alle Daten zum Wahlkrimi in Rheinland-Pfalz

Wie geht es weiter im Mainzer Landtag? Wenige Monate vor der Bundestagswahl steht in Rheinland-Pfalz gleich eine gewichtige Richtungsentscheidung an. Kann sich die SPD als stärkste Kraft behaupten?

Knappes Rennen in Rheinland-Pfalz: Nach 30 Jahren in der Opposition will die CDU bei der Landtagswahl am 14. März die Sozialdemokraten ablösen. In den Umfragen lagen die Christdemokraten mit Spitzenkandidat Christian Baldauf lange vorn, zuletzt jedoch konnte die SPD mit der amtierenden Ministerpräsidentin Malu Dreyer wieder Boden gut machen.

Rund 3,1 Millionen Wahlberechtigte sind am Sonntag in Rheinland-Pfalz zur Wahl eines neuen Landtags aufgerufen. Insgesamt zwölf Parteien und eine Wählervereinigung bewerben sich um die 101 Sitze im Mainzer Parlament. Wegen der Corona-Pandemie wird damit gerechnet, dass deutlich mehr Wahlberechtigte ihre Stimme per Briefwahl abgeben als üblich.

Der Abend nach der Wahl dürfte spannend werden: Eine ARD-Umfrage von vergangener Woche sieht die SPD bei 30 Prozent, die CDU bei 28 Prozent. Das ZDF prognostizierte für die Sozialdemokraten am Freitag gar 33 Prozent, während die CDU mit 29 Prozent deutlicher ins Hintertreffen geriet.

Für Dreyers Herausforderer Christian Baldauf droht sich damit ein Muster zu wiederholen: Auch bei der Landtagswahl 2016 lag die CDU in Umfragen lange vorn, wurde am Wahlabend von der SPD dann aber doch überholt. Die damalige CDU-Spitzenkandidatin Julia Klöckner musste sich geschlagen geben.

Ein glänzender Sieg dürfte es jedoch auch für die SPD nicht werden. Gestützt auf die jüngsten Umfragen sagen Wahlforscher den Sozialdemokraten ein Wahlergebnis von rund 30 Prozent voraus. Bisheriger Negativrekord in Mainz war aus Sicht der SPD die Landtagswahl des Jahres 1955. Damals holten die Sozialdemokraten 31,7 Prozent.

Dabei geht die SPD mit Amtsbonus und einer im ganzen Land bekannten Regierungschefin ins Rennen. Bei einer Direktwahl würden sich den Umfragen zufolge zwischen 53 und 59 Prozent der Befragten für Dreyer und 28 Prozent bis 29 Prozent für Baldauf entscheiden.

Bisher deutet vieles darauf hin, dass Dreyer ihre Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen weiterführen kann. Die Grünen kommen in den Umfragen mit ihrer Spitzenkandidatin Anne Spiegel auf Ergebnisse zwischen 11 und 12 Prozent, die FDP liegt zwischen 7 und 9 Prozent. Für eine rot-grüne Koalition dürften die Machtverhältnisse im Landtag voraussichtlich kaum reichen. Ausschlaggebend für eine stabile Mehrheit wäre dann wohl ein dritter Koalitionspartner wie die FDP. Für die Linke wäre es in Rheinland-Pfalz schon ein Erfolg, wenn die Partei nicht erneut an der Fünfprozenthürde scheitern würde.

Zweierbündnisse haben in Rheinland-Pfalz nur geringe Erfolgsaussichten. Für Schwarz-Grün zum Beispiel reicht es laut jüngsten Umfragen nicht. Eine Mehrheit hätte aber ein Jamaika-Bündnis unter Einschluss der FDP. Die AfD scheidet für CDU-Spitzenkandidat Baldauf als Koalitionspartner kategorisch aus. Rechnerisch gäbe es auch noch die Möglichkeit einer großen Koalition mit der SPD. Doch diese Variante gilt insgesamt als die unwahrscheinlichste.

2016 zog die Alternative für Deutschland erstmals in den Mainzer Landtag ein. Aus dem Stand erreichte sie damals 12,6 Prozent. Zwar könnte die AfD auch in der nächsten Legislaturperiode laut Umfragen wieder im Landesparlament vertreten sein. Ihr Gewicht dürfte aber geringer sein. Umfragen sehen die AfD bei nur noch 9 Prozent. Da keine andere der bisher vertretenen Landtagsfraktionen mit den Rechten zusammenarbeiten will, wird sich die AfD in Mainz auch künftig auf eine Rolle als Oppositionspartei beschränken müssen.

Lachender Gewinner könnten in diesem Jahr die Freien Wähler werden - falls es ihnen gelingen sollte, erstmals in den rheinland-pfälzischen Landtag einzuziehen. Umfragen sehen die Kleinpartei bei 4 bis 5 Prozent, was für die FW schon ein Rekordergebnis wäre. Theoretisch könnte es damit sogar für einen Platz in der Landesregierung reichen: Zusammen mit SPD und Grünen könnten die Freien Wähler unter bestimmten Umständen sogar eine Koalition bilden. Von den insgesamt 13 zur Wahl stehenden Landeslisten treten vier zum ersten Mal in Rheinland-Pfalz zu einer Landtagswahl an. Darunter befinden sich die Klimaliste, Die Partei und die Tierschutzpartei.