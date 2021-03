Tag der Entscheidung im Südwesten Deutschlands: Inmitten der Pandemie stimmen die rund 7,7 Millionen Wahlberechtigten über die Neubesetzung des Landtags in Stuttgart ab. Alle Daten, alle Fakten zur Landtagswahl in Baden-Württemberg.

Am 14. März wird in Baden-Württemberg gewählt, und ganz Deutschland schaut nach Stuttgart: Die Landtagswahl in dem rund 11,1 Millionen Einwohner zählenden Bundesland im Südwesten ist - zusammen mit der gleichzeitig stattfindenden Landtagswahl in Rheinland-Pfalz - der erste große Stimmungstest im Superwahljahr 2021. Wie werden die Parteien unter Pandemiebedingungen abschneiden?

Rund sechs Monate vor der im Herbst anstehenden Bundestagswahl könnte es in Baden-Württemberg zu einem Aufsehen erregenden Signal gegen einen aufkeimenden Bundestrend kommen: Schwarz-Grün könnte platzen.

Gestützt auf die jüngsten Umfragen kann sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann realistische Chancen auf neue Bündnisoptionen ausrechnen. Der erste grüne Ministerpräsident Deutschlands könnte sich aus dem bisherigen Regierungsbündnis lösen und ohne den bisherigen Koalitionspartner CDU weiterregieren.

Eine mögliche Ampel-Koalition mit SPD und FDP ist in Reichweite. Unter Umständen wäre selbst eine "Limetten-Koalition" zwischen Grünen und FDP in Baden-Württemberg denkbar.

Alles hängt davon ab, wie sich die rund 7,7 wahlberechtigten Baden-Württemberger am Wahltag entscheiden. Eine nicht geringe Rolle werden dabei auch die jungen Erstwählerinnen und -wähler spielen, die bei dieser Wahl zum ersten Mal überhaupt ihre Stimme abgeben können. Das Statistische Landesamt schätzt ihre Zahl auf "gut 500.000".

Die 17. Wahl zum Landtag von Baden-Württemberg findet diesmal unter besonderen Umständen statt. Es sind zwar nicht die ersten Wahlen in Deutschland seit Beginn der Coronavirus-Pandemie, aber ein Landesparlament wurde unter diesen Bedingungen noch nicht neu besetzt.

Einschränkungen gibt es nicht nur im Wahlkampf, in dem viele der üblichen Begegnungen zwischen Kandidaten und Wählern ausfallen müssen. Die Corona-Auflagen stellen auch gesonderte Anforderungen an die Organisation in den Wahllokalen und bei der Auszählung der Stimmen.

Wie werden sich Distanzgebot und Ansteckungsrisiken auf die Wahlbeteiligung auswirken? Auf kommunaler Ebene wurde in Deutschland in den vergangenen Monaten bereits mehrfach gewählt - großflächig etwa am 15. März 2020 in Bayern oder am 13. September in Nordrhein-Westfalen. In Stuttgart fand erst am 29. November die Wahl eines neuen Oberbürgermeisters statt.

Eine Reihe von Vorkehrungen sollte Infektionen am Wahltag verhindern: Bei der OB-Wahl in Stuttgart etwa wurden keine älteren Wahlhelfer rekrutiert, alle anderen wurden getestet und für den Wahltag mit medizinischen Masken oder FFP2-Masken ausgestattet. Obwohl Stuttgart als Hochburg der sogenannten Querdenker gilt und mit Michel Ballweg einer ihrer Anführer als Kandidat antrat, gab es nur wenige Maskenverweigerer in den Wahllokalen. Der Wahlleiter lobte anschließend die große Disziplin der Wähler.

Der veränderte Wahlkampf und mögliche Wartezeiten in den Wahllokalen führten auf kommunaler Ebene nicht zu einer niedrigeren Wahlbeteiligung. In Stuttgart lag sie bei 44,7 Prozent, was laut Statistikamt einem normaler Wert bei einer Oberbürgermeisterwahl entspricht.

Im Landtagswahlkampf sehen sich die Parteien jedoch großen Unwägbarkeiten gegenüber. Wenn Veranstaltungen auf Marktplätzen, in Stadthallen oder auf der Straße nicht stattfinden können, bleiben für die Wähleransprache zwangsläufig nur soziale Plattformen oder Videoformate. Aber auch weiterhin werden Plakate geklebt und Postwurfsendungen verteilt. Besonders die CDU in Baden-Württemberg setzt stark auf einen datenbasierten Wahlkampf, der jede Zielgruppe mit eigenen Themen und einer speziellen Sprache erreichen soll.