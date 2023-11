Etatplanungen in der Schwebe

Etatplanungen in der Schwebe Ampel sagt die Haushaltswoche ab

Scholz, Habeck und Lindner bei einem Auftritt kurz nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Bis zuletzt wollte die Ampel an ihren Planungen festhalten und den Etat 2024 in der kommenden Woche verschieben.

Infolge des Karlsruher Haushaltsurteils verschiebt die Ampel den Beschluss des Bundeshaushalts für 2024. Der Etat werde nicht in der kommenden Sitzungswoche zur Abstimmung gestellt, teilen die Fraktionschefs von SPD, Grünen und FDP mit.

Die Ampelkoalition hat die Verabschiedung des Haushalts für das kommende Jahr verschoben. Zuvor war bereits die für diesen Donnerstag geplante Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses abgesagt worden. Damit ist unklar, ob der Etat 2024 noch in diesem Jahr verabschiedet werden kann.

In einer gemeinsamen Erklärung der Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich (SPD), Katharina Dröge, Britta Hasselmann (Grüne) und Christian Dürr (FDP) heißt es: "Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat gestern in einer Expertenanhörung über die Implikationen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum Nachtragshaushalt 2021 beraten. Als Fraktionsvorsitzende der Ampelfraktionen halten wir es für geboten, dieses Urteil sorgfältig bei der Aufstellung des Haushalts für das Jahr 2024 zu berücksichtigen. Die Beschlussfassung des Haushalts 2024 im Deutschen Bundestag wird deshalb nicht, wie bisher geplant, in der kommenden Sitzungswoche stattfinden. Unser Ziel ist, den Haushalt zügig, aber mit der gebotenen Sorgfalt zu beraten, um Planungssicherheit zu schaffen. Auf die Tagesordnung der Bundestagssitzung nächste Woche werden andere Themen gesetzt."

Verabschiedung in diesem Jahr unwahrscheinlich

Die drei Fraktionsvorsitzenden machten keine Angaben dazu, ob der Haushalt noch in diesem Jahr verabschiedet werden soll. Vor Jahresende gibt es noch eine weitere reguläre Sitzung des Bundestages. Mit Fristverkürzung im Bundesrat wäre ein Beschluss theoretisch noch möglich, nach Einschätzung aus der Koalition aber unwahrscheinlich.

Ursprünglich wäre die kommende Woche im Bundestag eine sogenannte Haushaltswoche gewesen. Dabei wären von Dienstag bis Freitag im Parlament die Einzeletats der Bundesministerien beraten worden. Dies wird nun nicht passieren.

Dieser höchst ungewöhnliche Schritt ist eine Folge des Urteils vom 15. November. Das Verfassungsgericht hatte die Umwidmung von 60 Milliarden Euro im Haushalt 2021 für nichtig erklärt. Das Geld war als Corona-Kredit bewilligt worden, sollte aber nachträglich für den Klimaschutz und die Modernisierung der Wirtschaft eingesetzt werden. Nun steht es nicht mehr zur Verfügung.

Auch WSF ist betroffen

Zugleich entschieden die Richter, der Staat dürfe sich Notlagenkredite nicht für spätere Jahre auf Vorrat zurücklegen. Stattdessen müsse eine Notlage jedes Jahr neu erklärt werden. Das hat nach Auffassung von Experten nicht nur Auswirkungen auf geplante Investitionen aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF), sondern auch auf das Sondervermögen für die Energiepreisbremsen, den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF). Aus diesem Topf wurden in diesem Jahr bereits 37 Milliarden Euro ausgezahlt, die eigentlich nicht zur Verfügung standen.

Liegt zu Jahresbeginn kein Haushalt vor, sind vorerst nur Ausgaben möglich, die nötig sind, um die Verwaltung aufrechtzuerhalten und rechtliche Verpflichtungen zu erfüllen. In der Praxis kann das Finanzministerium den Ministerien jedoch bewilligen, pro Monat einen bestimmten Prozentsatz der Mittel des noch nicht verabschiedeten Haushaltsentwurfs zu nutzen.