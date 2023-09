Aserbaidschan beginnt Militäreinsatz in Berg-Karabach

Seit dem Zerfall der Sowjetunion streiten Aserbaidschan und Armenien um Berg-Karabach. Nun startet Aserbaidschan eine neue Militäroperation zur Eroberung der Konfliktregion. Das Verteidigungsministerium in Baku spricht von der "Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung".

Im Südkaukasus hat die Ex-Sowjetrepublik Aserbaidschan eine neue Militäroperation zur Eroberung der Konfliktregion Berg-Karabach gestartet. Das Verteidigungsministerium in Baku spricht zur Begründung von einer "Antiterroroperation lokalen Charakters zur Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung" in der Region.

Aserbaidschan und Armenien streiten seit dem Zerfall der Sowjetunion um Berg-Karabach und lieferten sich bereits zwei Kriege um das Gebiet, in dem überwiegend Armenier leben. Nach sechswöchigen Kämpfen im Jahr 2020 mit mehr als 6500 Toten hatte Russland ein Waffenstillstandsabkommen vermittelt, das Armenien zur Aufgabe großer Gebiete zwang.

Seitdem gibt es aber immer wieder tödliche Auseinandersetzungen an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze. In den vergangenen Monaten nahmen die Spannungen um Berg-Karabach wieder deutlich zu. Armenien hatte Aserbaidschan vorgeworfen, durch die Blockade des Latschin-Korridors im vergangenen Jahr eine humanitäre Krise in Berg-Karabach verursacht zu haben. Baku wies das zurück und erklärte, Berg-Karabach könne alle benötigten Güter über Aserbaidschan erhalten.

Zum Ärger Russlands hatte Armenien vor einer Woche im Südkaukasus eine gemeinsame Militärübung mit den USA begonnen. Russland gilt traditionell als Schutzmacht Armeniens im Kaukasus. Im Dauerkonflikt mit Baku um Berg-Karabach hatte Eriwan zuletzt allerdings beklagt, allein gelassen worden zu sein.