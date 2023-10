In Ägypten setzt sich Außenministerin Baerbock für die Freilassung der nach Gaza verschleppten Geiseln ein - nicht nur bei ihrem ägyptischen Amtskollegen, sondern auch beim türkischen. Der Krieg in der Ukraine ist ebenfalls ein Thema.

Außenministerin Annalena Baerbock hat ihre Krisengespräche nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel bei einem Treffen mit dem türkischen Außenminister Hakan Fidan in Ägypten fortgesetzt. Die beiden Minister hätten sich unter anderem über die gemeinsamen Bemühungen um die Freilassung der von der Hamas nach Gaza verschleppten deutschen Geiseln und die Fragen des humanitären Zugangs nach Gaza ausgetauscht, hieß es aus deutschen Delegationskreisen.

Es sei ein "gutes und konzentriertes, rund einstündiges Gespräch" am Rande des Krisenbesuchs Baerbocks in der ägyptischen Hauptstadt Kairo gewesen, hieß es weiter. Die Außenministerin und ihr türkischer Kollege "haben sich intensiv zu ihren Erkenntnissen und Schlussfolgerungen aus den Krisengesprächen der letzten Tage ausgetauscht".

Ein weiteres Gesprächsthema sei die Unterstützung der Ukraine gewesen. Die beiden Außenminister hätten vereinbart, in der aktuellen Krise engen Kontakt zu halten. Die Bundesaußenministerin und Fidan hatten erst am vergangenen Montag telefoniert. Ein Treffen hatte es zuletzt Ende September am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York gegeben.

Ägypten soll Zivilisten helfen

Baerbock wollte im Anschluss mit dem Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Aboul Gheit, sowie mit dem ägyptischen Außenminister Samih Schukri zusammenkommen. Aus Delegationskreisen hieß es zuvor, neben der regionalen Lage nach den vor einer Woche begonnenen Terrorangriffen der Hamas würden bei den Gesprächen in Ägypten auch die Bemühungen um die Freilassung der von den Islamisten nach Gaza verschleppten Geiseln im Mittelpunkt stehen.

Auch die humanitären Bemühungen Ägyptens für die Zivilbevölkerung in Gaza würden ein Thema sein. Baerbock war am Freitagabend aus Israel nach Ägypten geflogen.