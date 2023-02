Der Brand bei Edge Autonomy in der Nähe der lettischen Hauptstadt Riga sorgte für dunkle Rauchschwaden.

In einer Drohnen-Produktionsstätte am Rande der lettischen Hauptstadt Riga ist ein Feuer auf 600 Quadratmetern ausgebrochen. Videos und Bilder zeigen riesige, schwarze Rauchschwaden. Die Fabrik wird von einem US-Unternehmen betrieben und beliefert auch die ukrainische Armee.

In einer US-Fabrik für Drohnen in Lettland ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. "Ein Brand mit hohem Risiko ist im Produktionsgebäude ausgebrochen und hat viel Rauch verursacht", erklärte die Feuerwehr bei Twitter. Zwei Dutzend Polizeiautos, neun Feuerwehrfahrzeuge und fünf Krankenwagen sind vor Ort bei der Fabrik, die Drohnen für die ukrainische Armee und NATO-Verbündete produziert.

Das Feuer in dem zweistöckigen Produktionsgebäude ist laut lettischen Medien um etwa 15 Uhr gemeldet worden. Insgesamt erstreckt sich der Brand auf eine Fläche von 600 Quadratmetern. Angesichts der starken Rauchentwicklung und den im Gebäude gelagerten Substanzen wurden die Anwohner von der Feuerwehr gebeten, Fenster und Türen ihrer Wohnungen geschlossen zu halten. Am Abend sei es der Feuerwehr gelungen, die Flammen einzudämmen. Den Berichten zufolge wurden mindestens zwei Menschen verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Über die Brandursache gibt es noch keine konkreten Angaben. Laut einer Sprecherin der örtlichen Polizei deuten die ersten Informationen jedoch nicht darauf hin, dass es sich bei dem Feuer in der Drohnenfabrik in Mārupe um Brandstiftung handelt. Allerdings wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Drohnenproduktion wird von dem US-amerikanischen Unternehmen Edge Autonomy am Rande der lettischen Hauptstadt Riga betrieben. Die Firma mit Sitz in Kalifornien stellt nach Angaben auf ihrer Website unbemannte Langstreckenflugzeuge für Nachrichten-, Überwachungs- und Aufklärungsmissionen her.