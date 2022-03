Schnell will Deutschland den vor dem Krieg in der Ukraine fliehenden Menschen helfen. Kanzler Scholz stellt ihnen einen Aufenthaltstitel und Zugang zu Sprachkursen und medizinischer Hilfe in Aussicht. Die Forderung der Länder nach Geld vom Bund erfüllt er aber nicht sofort.

Bundesregierung und Bundesländer haben sich auf ein gemeinsames Vorgehen bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine geeinigt. Das sagte Bundeskanzler Olaf Scholz nach der Runde der Regierungschefinnen und Regierungschefs. Die wichtige Frage der Finanzierung bleibt jedoch ungeklärt. Zwar sprach Scholz von der "gemeinsamen Verantwortung" auch bei den Finanzen, konkrete Zusagen machte er aber nicht.

Stattdessen wollen Bund und Länder eine Arbeitsgruppe einsetzen, die bis zum 7. April Lösungen erarbeiten soll, wie Scholz sagte. Zuvor hatten Ländervertreter, aber auch die Kommunen massive Bundeshilfen gefordert.

Es sei klar, "dass das eine große, große Herausforderung werden wird", sagte Scholz. Schon jetzt sei die Zahl der ankommenden Menschen hoch. "Wir wissen, es werden viele sein." Jeder Flüchtling solle schnell einen Aufenthaltstitel bekommen, sagte er weiter. Damit würden sie etwa Zugang zu Integrations- und Sprachkursen, zu Arbeitsplätzen und medizinischer Versorgung bekommen.

"Schnell und möglichst unkompliziert"

Man wolle die Aufnahme der Flüchtlinge nicht in einer Weise organisieren, "dass wir mit dem Finger aufeinander zeigen, sondern dass wir uns unterhaken", sagte Scholz. Es gehe jetzt darum, "schnell und möglichst unkompliziert Zuflucht und Unterstützung gewähren", dazu würden Bund und Länder "alle Kräfte bündeln".

Der Kanzler lobte auch die "überwältigende Kultur der Hilfsbereitschaft" in Deutschland. Erneut verurteilte der Kanzler "diesen furchtbaren Krieg". "Das ist Putins Krieg. Putin hat diesen Krieg vom Zaun gebrochen, er ist allein verantwortlich", sagte er mit Blick auf den russischen Präsidenten. Scholz nannte es völlig inakzeptabel, wenn in Deutschland Bürger, die aus Russland stammen, beschimpft, bepöbelt und beleidigt werden. Auch für sie gelte das Schutzversprechen des Staates.

"Worte reichen nicht aus, es braucht Taten", sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst, der wegen einer Corona-Infektion aus Jerusalem zugeschaltet war, wo er sich in Quarantäne befindet. "Die Menschen sollen wissen, dass wer vor Putins Krieg flieht, bei uns sicher und willkommen ist", so Wüste. Er sprach von einer nationalen Aufgabe. "Allein werden das die Kommunen nicht schaffen, sie brauchen Unterstützung." Auch der Bund sei in der Pflicht.

Bisher wurden in Deutschland laut Bundesinnenministerium 187.428 Kriegsflüchtlinge registriert. Ihre tatsächliche Zahl dürfte weit höher sein, da etliche Menschen privat unterkommen. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar sind Millionen Menschen auf der Flucht. Ein Großteil von ihnen wurde bereits von den westlichen Nachbarländern der Ukraine aufgenommen, von Polen, der Slowakei, Rumänien und der Republik Moldau.