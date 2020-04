Bund will Spielplätze wieder öffnen

Beschlussvorlage der Regierung Bund will Spielplätze wieder öffnen

Wochenlang müssen Eltern ihre Kinder in den eigenen vier Wänden oder bei Spaziergängen an der frischen Luft bespaßen. Damit ist endlich wieder Schluss, denn Spielplätze sollen nicht länger ein Tabu sein. Es gibt jedoch Regeln - auch was andere Freizeitaktivitäten angeht.

Der Bund will die wegen der Corona-Pandemie seit Wochen geschlossenen Spielplätze wieder öffnen lassen. Dabei sollten Eltern darauf achten, dass überfüllte Anlagen gemieden und grundlegende Hygieneregeln eingehalten werden, heißt es in der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder.

Auch Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Zoos und botanische Gärten können nach Ansicht des Bundes unter Auflagen wieder öffnen. Voraussetzung sei besonders bei kleinen und historischen Gebäuden, dass die Auflagen zur Hygiene sowie die Einhaltung des nötigen Abstands räumlich und personell umgesetzt werden könnten. Dazu soll kurzfristig ein Förderprogramm in Höhe von zunächst zehn Millionen Euro für coronabedingte Umbaumaßnahmen aufgelegt werden.

Kanzleramtschef Helge Braun hofft derweil, dass bis zu den Sommerferien die Kindergärten noch einmal geöffnet werden können. Die Notbetreuung sei bereits deutlich erweitert worden. "Ich hoffe schon, dass wir auch alle anderen Kinder vor den Sommerferien auch noch mal in den Kindergarten schicken können." Letztlich hänge das aber von der Entwicklung der Infektionszahlen ab, sagte der CDU-Politiker aus Hessen dem Sender Hit Radio FFH.

Hinsichtlich der Schaltkonferenz von Kanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten dämpfte Braun die Erwartungen. Er gehe davon aus, dass weitere Maßnahmen zum Thema Schule erst nächsten Mittwoch beschlossen würden. Man werde heute auch über das Thema Fußball sprechen. "Wie es ausgeht, kann ich momentan noch gar nicht sagen", sagte Braun. "Ich bin eher auch dafür, Fußball wenigstens im Fernsehen verfolgen zu können." Auch mit Blick auf Gastronomie, Veranstaltungen, Urlaub bremste Braun die Hoffnungen auf schnelle Lockerungen. Es werde "am längsten dauern, bis wir da wieder grünes Licht geben können."

Laut der aktuell kursierenden Beschlussvorlage will der Bund erst bei der nächsten Schaltkonferenz mit den Ministerpräsidenten am 6. Mai entscheiden, ob ein weiterer größerer Öffnungsschritt bei den strikten Corona-Beschränkungen möglich ist. Es sei noch zu früh zu beurteilen, ob sich die seit dem 20. April umgesetzten Öffnungsmaßnahmen verstärkend auf das Infektionsgeschehen ausgewirkt hätten, heißt es in der Beschlussvorlage.