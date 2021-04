Nicht die Parteigremien, sondern die Mitglieder der Union sollen in der K-Frage entscheiden, verlangt die CSU-Fraktion im bayerischen Landtag. Fraktionschef Kreuzer will eine breite Basis mitreden lassen, damit der bessere Kandidat gewinne. Söder hält sich derzeit bedeckt, zieht aber auch nicht zurück.

Die CSU-Fraktion im bayerischen Landtag hat eine Mitgliederbefragung über die Kanzlerkandidatur der Union gefordert. Er fordere solch eine Befragung sowohl unter den Mitgliedern der CDU als auch der CSU, erklärte Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer in München. Die Entscheidung über den Kanzlerkandidaten müsse auf eine möglichst breite Basis gestellt werden.

Nach den CDU-Gremien schaltete sich am Nachmittag auch das CSU-Präsidium zu Beratungen über die Unions-Kanzlerkandidatur zusammen. Neben dem CDU-Vorsitzenden Armin Laschet hatte am Sonntag auch CSU-Chef Markus Söder seine Bereitschaft erklärt, als Kanzlerkandidat für CDU und CSU ins Rennen zu gehen. Die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur der Union soll nach dem Willen Söders allerdings erst Ende der Woche getroffen werden. Es sei jetzt noch nicht der Tag der Entscheidung, vielmehr werde man sich Ende der Woche zusammensetzen, sagte Söder am Montag nach Teilnehmerangaben in einer Schalte des CSU-Präsidiums. Und er werde auch darum bitten, dass sich nicht nur zwei Personen zusammensetzten, sondern dass weitere Vertreter beider Parteien mit dabei seien.

Söder hält sich zurück, breite Zustimmung für Laschet

Anders als Laschet nach den CDU-Sitzungen will Söder nach der CSU-Schalte allerdings nicht selbst an der Pressekonferenz teilnehmen, wie ein CSU-Sprecher mitteilte. Dies übernehme Generalsekretär Markus Blume. Abends in einer Sendung des Bayerischen Rundfunks werde Söder dagegen auftreten, hieß es.

Laschet hatte von den CDU-Gremien nach Worten von CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak breite Rückendeckung bekommen. "Das Meinungsbild im Präsidium als auch im Bundesvorstand ist eindeutig", sagte Ziemiak. Laschet sagte, er werde noch am heutigen Tag das Gespräch mit Söder suchen: "Eines war heute in unseren Gremien erkennbar: Alle wollen eine schnelle Entscheidung. Alle Fakten liegen auf dem Tisch."

Wie schon bei der Wahl zum CDU-Bundesvorsitzenden findet Laschet auch bei der Kür zum Kanzlerkandidaten nicht die uneingeschränkte Unterstützung der CDU Mecklenburg-Vorpommerns. "Für uns steht die Frage im Mittelpunkt, wer in der Lage ist, am ehesten die Bundestagswahl zu gewinnen. Das ist der, der den größten Rückhalt bei den Wählern hat. Und laut Umfragen ist das derzeit Markus Söder", sagte CDU-Landesgeneralsekretär Wolfgang Waldmüller in Schwerin.