Eine Mehrheit der Deutschen ist der Meinung, Bundeskanzler Scholz verhalte sich in der Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine nicht zu zögerlich. Ebenfalls eine Mehrheit plädiert dafür, dass Deutschland kein russisches Öl mehr importiert.

Mehr als die Hälfte der Deutschen spricht sich für einen kompletten Importstopp von russischem Öl aus. Das ist das Ergebnis des jüngsten RTL/ntv-Trendbarometers. Auf die Frage, ob Deutschland alle Öllieferungen aus Russland stoppen sollte, sagen 57 Prozent ja. 38 Prozent lehnen einen solchen Importstopp ab.

Am stärksten fällt die Unterstützung für einen Stopp aller Öllieferungen aus Russland unter den Anhängern der Grünen (81 Prozent) aus. Mehrheitlich gegen einen Importstopp sind die Ostdeutschen (57 Prozent) und vor allem die Anhänger der AfD (92 Prozent).

32 Prozent der Bundesbürger teilen die Kritik am Verhalten des Bundeskanzlers, die Ukraine nicht genug und zu zögerlich bei der Lieferung von schweren Waffen zu unterstützen. Eine Mehrheit von 63 Prozent ist weiterhin der Meinung, das Verhalten von Olaf Scholz gegenüber der Ukraine in dieser Frage sei angemessen und nicht zu zögerlich.

Die Anhänger der Grünen (40 Prozent) und der Unionsparteien (41 Prozent) teilen am häufigsten die Kritik am Verhalten des Bundeskanzlers im Hinblick auf die Waffenlieferungen, sind aber auch mehrheitlich der Meinung, Scholz‘ Verhalten sei angemessen und nicht zu zögerlich.

48 Prozent der Bundesbürger befürchten aktuell, dass der Krieg in der Ukraine sich zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO ausweiten und in einen Dritten Weltkrieg münden könnte. In etwa ebenso viele (50 Prozent) befürchten das nicht. Am wenigsten besorgt vor einer Ausweitung des Krieges zeigen sich die Anhänger der Grünen (36 Prozent), während die Anhänger der AfD am häufigsten einen Dritten Weltkrieg befürchten (79 Prozent).

Wie bereits in der Vorwoche spricht sich eine knappe Mehrheit der Bundesbürger (55 Prozent) für eine Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union aus. 38 Prozent fänden eine Aufnahme der Ukraine nicht richtig. Für einen EU-Beitritt der Ukraine sind vor allem die Anhänger der Grünen (71 Prozent), während die Zustimmung unter den Anhängern von SPD (57 Prozent), FDP (56 Prozent) und Unionsparteien (59 Prozent) etwas verhaltener ausfällt. Von den AfD-Anhängern lehnt eine große Mehrheit einen EU-Beitritt der Ukraine ab.

Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag von RTL Deutschland am 27. und 30. Mai 2022 erhoben. Datenbasis: 1006 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.