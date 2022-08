Sechs Monate dauert der Krieg Russlands gegen die Ukraine nun an. Zum Unabhängigkeitstag der Ukraine fordert Katrin Göring-Eckardt Hilfen für den Wiederaufbau des Landes und sagt voraus: Der Konflikt werde noch lange andauern.

Katrin Göring-Eckardt, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, hat zum Unabhängigkeitstag der Ukraine betont, dass ein Sieg der Ukraine gegen Russland für die Freiheit in Europa von großer Bedeutung sei. "Wir wollen, dass die Ukraine diesen Krieg nicht nur in der Unabhängigkeit als eigenes Land übersteht, sondern auch klar ist, dass es Frieden für die Menschen dort und damit in Europa gibt", sagte die Grünen-Politikerin zu ntv und fügte hinzu: "Dass sie den Krieg auch gewinnt, das gehört dazu. Unabhängigkeit behalten heißt ja natürlich, dass sie diesen Krieg gewinnt."

Göring-Eckardt sagte, sie könne verstehen, dass Menschen in Deutschland sich nicht jeden Tag mit dem Thema Krieg beschäftigen wollten, betonte aber auch: "Gleichzeitig ist es unsere Aufgabe, nicht nur politisch, sondern auch gesellschaftlich im Auge zu behalten, was da passiert und uns klar darüber zu sein und zu bleiben: Dort wird eben auch die Demokratie und unsere eigene Freiheit verteidigt."

"Wir fühlen uns dafür mitverantwortlich"

Neben der weiteren Lieferung von schweren Waffen, müsse Deutschland auch gezielt beim Wiederaufbau des Landes helfen: "Wiederaufbau von Infrastruktur, Wiederaufbau von zentralen Institutionen, die zerstört sind. Das Geld muss jetzt natürlich auch fließen. Auch um klarzumachen: Wir fühlen uns dafür mitverantwortlich", sagte die Grünen-Politikerin.

Gefragt nach einem möglichen Ende des Konflikts, sagte Göring-Eckardt, dass es zwar weiterhin Verhandlungen geben müsse, aber Putin seine Ziele auf gar keinen Fall erreichen dürfe: "Weil Putins Ziel ist die Macht über die Ukraine. Es ist ein extrem schwieriger Konflikt und ich glaube, er wird uns noch lange begleiten."