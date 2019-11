Weltweit sind bei Protesten die grinsenden Schnurrbart-Masken von Guy Fawkes verbreitet. Im Nahen Osten und in Südamerika schafft es nun ein neuer, grünhaariger Antiheld unter die Demonstranten: der Joker. Aber warum identifizieren sich die Menschen mit dem Comic-Bösewicht?

Es gibt eine Schlüsselszene im neuen "Joker"-Film, als der erniedrigte und ausgegrenzte Komiker Arthur Fleck der herrschenden Klasse endgültig den Kampf ansagt. Als Clown geschminkt, die Haare grün gefärbt, tanzt Fleck (Joaquin Phoenix) in knallrotem Anzug zu treibendem Schlagzeug schwungvoll eine Treppe herunter. Flecks Verzweiflung über die Zustände in Gotham City sind umgeschlagen in Wut, Wahn und Gewaltfantasien, vom Gelähmten wird er zum Brandstifter. Bald darauf bricht in Gotham das Chaos aus.

Nun scheint der aus Comics bekannte Bösewicht es von der Kinoleinwand auf Straßen im Nahen Osten und in Südamerika geschafft zu haben. Im Libanon, wo nach wochenlangen Massenprotesten die Regierung wankt, schminkten sich Demonstranten als Joker. Aktivisten im Irak zeigten den Joker als Fotomontage zwischen brennenden Barrikaden und Landesflaggen. Auch bei den jüngsten Protesten in Bolivien und Chile tauchten immer wieder Demonstranten im Joker-Look auf.

"Joker steht für ultimative Freiheit"

Es sind Einzelfälle, von einem Trend oder gar einer Bewegung kann - zumindest noch - keine Rede sein. Viel weiter verbreitet sind bei Protesten weltweit und auch in Deutschland die grinsenden Schnurrbart-Masken des britischen Verschwörers Guy Fawkes, die auf den Comic "V wie Vendetta" zurückgehen. Trotzdem scheint der Joker als neue Protestfigur für einige nun ins Bild zu passen. "Beirut verwandelt sich ins neue Gotham, voller Korruption und Menschen, die Geld stehlen", sagt Künstler Omar, der mit seinem Zwillingsbruder Mohamed das libanesische Street-Art-Duo Ashekman bildet.

Es sind Einzelfälle, von einer Bewegung kann - zumindest noch - keine Rede sein. (Foto: picture alliance/dpa)

Bis zum späten Freitagabend haben die beiden im Stadtzentrum von Beirut an ihrem neuen Wandbild gearbeitet. Es zeigt: Joker, mit grünem Haar und im roten Anzug, eine libanesische Flagge am Revers. In der Hand hält er einen brennenden Molotowcocktail. "Wir alle sind der Joker", sagt Omar. "In gewisser Weise hat jeder etwas mit ihm gemein."

Zumindest mag das für diejenigen gelten, denen angesichts der Missstände in ihren Ländern - wegen zu wenig Jobs, zu großer sozialer Ungleichheit oder zu dreister Verschwendung von Staatsgeld durch die politische Elite - langsam, aber sicher der Kragen platzt. "Hongkong braucht einen Joker" war im Oktober mit Verweis auf Proteste gegen die Hongkonger Regierung und den wachsenden Einfluss der Führung in Peking auf Twitter zu lesen.

"Beirut verwandelt sich in das neue Gotham", sagt Street-Artist Omar. (Foto: picture alliance/dpa)

"Der Joker steht für ultimative Freiheit", erklärt Rob Weiner von der Texas Tech University in den USA. Weiner hat mehr als ein Dutzend Bücher zu Graphic Novels, Comics und Superhelden geschrieben oder mit verfasst. "Der Joker wird von keinerlei Sinn für Moral, Ehre oder gesellschaftlichen Sitten eingeschränkt", sagt Weiner über den nach seiner Einschätzung beliebtesten Comic-Bösewicht. "Er ist der Nietzsche-Übermensch, weil er über der Moral steht und jenseits von Gut und Böse." Wie im Kartenspiel sei der Joker beliebig einsetzbar - man könne nie wissen, was er als nächstes anstellen wird.

"Keine Billigung realer Gewalt"

Damit ist die Schwelle zur kriminellen Gewalt wie beim katholischen Extremisten Guy Fawkes, der 1605 den britischen König James I. mit Schießpulver in die Luft sprengen wollte, rasch überschritten. Immer wieder haben sich Kriminelle als Joker verkleidet oder sich durch die Figur und frühere Joker-Filme inspirieren lassen - vom Jugendlichen, der seine Mitschülerin 2018 in Berlin mit einem Küchenmesser erstach bis zum Amokläufer, der 2014 mit seiner Partnerin in Las Vegas zwei Polizisten und einen weiteren Menschen erschoss.

Bei den Protesten in Hongkong sind viele Guy-Fawkes-Masken zu sehen. (Foto: picture alliance/dpa)

Zu Chaos und Anarchie wollten sie im Libanon keineswegs anstiften, sagt Künstler Omar. "Wir fordern die Leute nicht auf, Gebäude zu zerstören und Molotowcocktails zu werfen." In Chile soll die Maskerade - ob nun Joker, Guy Fawkes, Pikachu oder Puh der Bär - mit einer Reihe von Gesetzesinitiativen sicherheitshalber unterbunden werden. Das Verbot soll verhindern, dass Demonstranten mit Vermummungen oder anderen Mitteln ihr Gesicht verbergen. In Hongkong hatte die Regierung schon Anfang Oktober ein Vermummungsverbot verhängt.

Die Filmgesellschaft Warner Bros. hatte vor der "Joker"-Premiere klargestellt: "Weder die fiktionale Figur des 'Joker' noch der Film sind eine Billigung realer Gewalt jeglicher Art." Gut möglich, dass der Clown-Bösewicht verschwindet, wenn der Hype um den Film verflogen ist. Letztlich tauge er auch gar nicht zum Symbol für politische Proteste, sagt Weiner, schließlich sei hier ein "gemeingefährlicher Psychopath" am Werk. "Der Joker ist nur eine Comicbuch-Figur. Für deine Taten bist du immer noch selbst verantwortlich."