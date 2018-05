Politik

Nach Vergleich mit Hitler: Erdogan-Unterstützer bedrohen Magazin

Eine französische Zeitung vergleicht den türkischen Präsidenten Erdogan mit Hitler. Daraufhin bedrohen AKP-Anhänger die Redaktion "Le Point" - auch auf der Straße gibt es Aktionen wütender Erdogan-Unterstützer. Frankreichs Präsident Macron schaltet sich nun ein.

Nach einem Vergleich von Recep Tayyip Erdogan mit Adolf Hitler haben Anhänger des türkischen Präsidenten das französische Magazin "Le Point" bedroht. Die Redaktion habe im Internet Hasskommentare erhalten, teilte das Magazin auf seiner Website mit. Das Titelbild der aktuellen Ausgabe zeigt ein Erdogan-Foto mit dem Text: "Der Diktator. Wie weit wird Erdogan gehen?" Im Leitartikel wird die Frage aufgeworfen: "Ist Erdogan der neue Hitler?"

An Zeitungskiosken gab es am Wochenende auch Proteste gegen das Titelbild. In einem Video ist zu sehen, wie Erdogan-Anhänger ein Plakat mit dem Titelbild des Magazins entfernen. "Le Point" warf den Unterstützern der türkischen Regierungspartei AKP vor, "Symbole der Meinungsfreiheit und der Vielfalt der Presse anzugreifen". "Le Point" gehört zu den bekanntesten Polit-Magazinen in Frankreich.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron meldete sich via Twitter zu Wort: "Es ist vollkommen inakzeptabel, dass Plakate von @LePoint von Pressekiosken abgehängt werden, weil sie den Feinden der Freiheit - in Frankreich wie im Ausland - nicht gefallen". Auch ein führender Politiker der Regierungspartei La République en Marche (LREM), Richard Ferrand, nannte die Proteste der Erdogan-Anhänger eine "inakzeptable Verletzung der Meinungsfreiheit".

Am 24. Juni finden in der Türkei vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt. Mit der Wahl tritt eine umstrittene Verfassungsreform in Kraft, welche die Rechte von Präsident Erdogan massiv stärkt.

