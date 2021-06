Als die USA 2002 in den Krieg gegen den Irak ziehen, ist Verteidigungsminister Rumsfeld neben Präsident Bush das Gesicht der US-Regierung - und zieht damit viel Kritik auf sich. Nun ist der Republikaner in hohem Alter gestorben.

Der frühere US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld ist tot. Der republikanische Politiker sei im Kreis seiner Familie in Taos im US-Bundesstaat New Mexico gestorben, teilte die Familie mit. Rumsfeld wurde 88 Jahre alt. Der Republikaner war von 2001 bis 2006 Pentagon-Chef unter dem damaligen Präsidenten George W. Bush und Chefplaner des Militäreinsatzes im Irak. Unter Ex-Präsident Gerald Ford war Rumsfeld von 1975 bis 1977 der jüngste Verteidigungsminister der US-Geschichte - im Kabinett Bush seinerzeit der älteste.

Er war einer der exponiertesten Vertreter der damaligen US-Regierung, der die damalige deutsche Bundesregierung unter Kanzler Gerhard Schröder eine direkte Beteiligung an dem Feldzug verweigerte. Rumsfeld prägte damals Begriffe wie "das alte und das neue Europa", indem er auf kritische US-Verbündete im Westen und aufgeschlossenere im Osten des Kontinents anspielte.

Rumsfeld hatte viele Kritiker. Der ehemalige US-Senator John McCain sagte 2007 über seinen Parteikollegen, dieser werde "als einer der schlechtesten Verteidigungsminister überhaupt in die Geschichte eingehen". In Verbindung mit dem Krieg war Rumsfeld nach einer schweren Schlappe der Republikaner bei Kongresswahlen zurückgetreten.

Der US-Senat warf Rumsfeld 2008 eine Mitverantwortung für Menschenrechtsverletzungen in US-Haftlagern vor. Insbesondere der Skandal um das Gefängnis in Abu Ghreib bei Baghdad brachte Rumsfeld in Bedrängnis. Rumsfeld haftete zudem der Vorwurf an, 2002 mit der Genehmigung "aggressiver Verhörtechniken" bei mutmaßlichen Terroristen im US-Gefangenenlager Guantánamo auf Kuba zu späteren Misshandlungen beigetragen zu haben. Nach seiner politischen Karriere wechselte Rumsfeld in die Privatwirtschaft.