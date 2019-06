Ein Scheitern des G20-Gipfels kann gerade noch abgewendet werden. Eine gemeinsame Abschlusserklärung wird es nun doch geben, erklärt Bundeskanzlerin Merkel - trotz tiefer Differenzen in der Klimapolitik. Die USA sind demnach zu einem Kompromiss bereit.

Die Staats- und Regierungschefs der führenden Industrienationen der Welt verständigen sich beim G20-Gipfel in Japan doch noch auf eine gemeinsame Abschlusserklärung. Laut Bundeskanzlerin Angela Merkel akzeptieren die USA, dass die anderen Staaten ihr Engagement für den Klimaschutz in der Erklärung bekräftigen. "Ich denke, dass wir eine starke Erklärung zum Klimawandel brauchen", hatte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bereits am ersten Gipfeltag gesagt.

Es werde einen "ähnlichen Text" geben wie beim vergangenen G20-Gipfel in Argentinien, sagte Merkel. In Argentinien hatte man sich damals - mit Ausnahme von US-Präsident Donald Trump - zur "uneingeschränkten Umsetzung" des Pariser Klimaabkommens zur Begrenzung der Erderwärmung bekannt und festgehalten, dass der Vertrag "unumkehrbar" sei. Zugleich wurde damals festgehalten, dass die USA aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen wollen. US-Präsident Donald Trump ist der Ansicht, dass die Vereinbarung die Vereinigten Staaten "zum ausschließlichen Vorteil anderer Länder" benachteilige.

Zuvor hatten Unterhändler in einem dramatischen Endpsurt versucht, ein Scheitern des Gipfels noch abzuwenden. Das Zustandekommen einer gemeinsamen Abschlusserklärung steht vor allem wegen tiefer Differenzen in der Klimapolitik in Frage. Ein nächtlicher Verhandlungsmarathon der Unterhändler brachte wegen der harten Haltung der USA zunächst kein Ergebnis. Auf dem Spiel stand die Funktionsfähigkeit der G20: Bislang konnten sich G20-Gipfel immer auf eine gemeinsame Erklärung einigen.

Beteiligte Unterhändler sprachen von "sehr schwierigen Verhandlungen" in der Nacht. Die USA hätten in der Klimafrage eine "sehr harte" Haltung vertreten. Die europäischen Staaten seien sich aber weiterhin einig, dass sie keine Abstriche an der Erklärung zum Klimaschutz zulassen wollten. Das Abkommen von Paris sieht vor, den Anstieg der globalen Temperatur bei weniger als zwei Grad und möglichst sogar bei nur 1,5 Grad zu stoppen. Vergleichsmaßstab ist die Zeit vor der Industrialisierung.