Die Ampel-Parteien diskutieren über Entlastungen bei den Energiekosten für die Bürgerinnen und Bürger - und sind sich nicht einig. Während Finanzminister und FDP-Chef Lindner einen Rabatt beim Tanken fordert, wollen die Grünen ein Energiegeld auszahlen.

Die Fraktionschefin der Grünen, Britta Haßelmann, lehnt die Einführung eines Tankrabatts zur Entlastung von Autofahrern ab. Die von Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner vorgeschlagene Maßnahme überzeuge sie nicht, sagte Haßelmann im "ntv Frühstart". "Viele warnen davor, dass in so einem Modell das Geld möglicherweise nicht bei den Menschen ankommt, sondern vielleicht bei den Mineralölkonzernen und denjenigen, die dazwischen sind", sagte die Grünen-Politikerin. So würde der Tankrabatt nicht die erwünschte Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger bringen.

Der Grundsatz müsse doch sein, dass eine Entlastung bei den Menschen ankomme, sagte Haßelmann weiter. Ihre Partei debattiere derzeit über ein zweites Entlastungspaket über ein Energiegeld. Die Höhe stehe aber noch nicht fest. "Bürgerinnen und Bürger bekommen zur Entlastung eine Summe X, um die steigenden Preise in ihrem Lebensalltag abzufedern", erklärte die Fraktionschefin. Das Geld bekomme jeder automatisch.

Autofahrer würden zudem mit der Anhebung der Pendlerpauschale aus dem ersten Entlastungspaket, das am heutigen Mittwoch im Kabinett beraten wird, entlastet. "Das gibt auf jeden Fall dann auch ein Signal für Fernpendlerinnen und Fernpendler, die mit dem Auto fahren", so Haßelmann.

Die Spitzen der Koalition aus SPD, Grünen und FDP hatten sich bereits im Februar auf Entlastungen bei den Energiekosten geeinigt - darunter eine Erhöhung der Pendlerpauschale für Fernpendler, die Abschaffung der EEG-Umlage und einen Sofortzuschlag für arme Kinder. Dieses Entlastungspaket hat sich aber angesichts der steigenden Preise im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine überholt, bevor es überhaupt in Kabinett, Bundestag und Bundesrat beschlossen wurde. Deswegen debattieren die Ampel-Parteien derzeit über ein zweites Entlastungspaket.