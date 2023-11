Bei einem Schusswaffenangriff in Jerusalem sterben mindestens drei Menschen, darunter beide Attentäter. Kurze Zeit später reklamiert die Terrororganisation Hamas den Anschlag für sich. Auch im Westjordanland gibt es einen Vorfall.

Die militant islamistische Palästinenserorganisation Hamas hat den Schusswaffenangriff in Jerusalem mit mindestens drei Toten für sich reklamiert und zu einer "Eskalation des Widerstands" aufgerufen. Der Angriff zweier Brüder, die getötet wurden, sei "eine natürliche Antwort auf die beispiellosen Verbrechen der Besatzer im Gazastreifen und gegen Kinder in Dschenin", erklärte die Hamas.

Bei dem Angriff am westlichen Stadtrand Jerusalems waren am Morgen drei Menschen getötet worden. Nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes Magen David Adom handelte es sich bei einem der Todesopfer um eine 24-jährige Frau. Sechs weitere Menschen wurden verletzt, drei von ihnen schwer, wie die israelische Polizei mitteilte. Der Polizei zufolge handelte es sich bei den Angreifern um zwei der Hamas nahe stehende Brüder in den 30ern, die in der Vergangenheit bereits von Israel inhaftiert worden waren.

Nach Angaben der Polizei stammten die beiden Angreifer aus dem von Israel annektierten Ost-Jerusalem. Die "zwei Terroristen" seien in einem Auto vorgefahren, bewaffnet mit einem Sturmgewehr vom Typ M16 und einer Pistole, und hätten dann das Feuer eröffnet, sagte Jerusalems Polizeichef Doron Torgeman Journalisten. In einer Mitteilung der Polizei hieß es, die beiden Angreifer seien "schnell von zwei Soldaten, die nicht im Dienst waren, und einem Zivilisten durch Schüsse getötet worden". Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs der Angreifer durch die Polizei seien Munition und Waffen gefunden worden, hieß es weiter.

Nur wenige Stunden später hat es einen Angriff auf einen Checkpoint im Westjordanland gegeben. Zwei Soldaten seien leicht verletzt worden, der Angreifer sei mit Schüssen "neutralisiert" worden, so die israelische Armee. Die Soldaten suchten im Umkreis nach weiteren Verdächtigen.

Die Angriffe erfolgten kurz nach der Verlängerung der seit Freitag geltenden Feuerpause im Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas infolge deren brutalen Überfalls auf Israel am 7. Oktober. Die israelische Armee hat auch im Westjordanland ihre Einsätze verstärkt. Die Gewalt extremistischer jüdischer Siedler gegen Palästinenser hat seitdem ebenfalls zugenommen.