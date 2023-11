Die Mehrzahl ist noch in Gaza Diese Geiseln sind wieder in Freiheit Artikel anhören

An den vergangenen fünf Tagen kommen Dutzende Geiseln aus den Fängen der Hamas frei. Auch mehrere Deutsche sind darunter. Die meisten Entführten befinden sich aber noch in Gaza. Ein Überblick.

Seit Inkrafttreten der Feuerpause am Freitag hat die Hamas täglich eine Gruppe von Geiseln an das Rote Kreuz übergeben, es sind fast ausschließlich Frauen und Kinder sowie ausländische Arbeiter. Etwa 240 Menschen hatten die Islamisten nach den Massakern am 7. Oktober verschleppt, bislang kamen 84 im Rahmen des Abkommens zwischen Israel und der Hamas frei. Die Soldatin Ori Megidish wurde bereits Ende Oktober von der israelischen Armee befreit. Israel geht davon aus, dass noch 151 Geiseln in Gaza sind.

Zuletzt entließ die Terrorgruppe am Dienstag zehn israelische Frauen und zwei Thailänder. Das geht aus einer Namensliste des israelischen Außenministeriums hervor. Mit Meirav Tal besitzt eine von ihnen neben der israelischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Ihre beiden Söhne sind am Vortag freigekommen, ihr Mann befindet sich noch im Gazastreifen.

Im Rahmen dieser fünften Geiselübergabe konnten unter anderem die 17-jährige Mia Leimberg aus Jerusalem, ihre Mutter Gabriela Leimberg und deren Schwester Clara Merman nach Hause zurückkehren. Die drei Frauen waren im Kibbuz Nir Oz zu Besuch, als die Hamas den Ort attackiert hatte. Mermans Lebensgefährte und ihr Bruder werden weiterhin als Geiseln gehalten. Mit 84 Jahren ist Ditza Heiman die Älteste der am Dienstag freigekommenen Menschen.

Zwei deutsche Teenager frei

Elf Israelis kamen am Montag frei, es handelte sich um neun Kinder und zwei Frauen. Unter ihnen sind die deutsch-israelischen Brüder Or (16) und Yagil (12) Yaakov, die Söhne von Meirav Tal. Frei sind außerdem Scharon Cunio und ihre dreijährigen Zwillingstöchter. Ihr Mann Ronen befindet sich noch in Geiselhaft. Ebenfalls seit Montag in Freiheit ist der zwölfjährige Eitan Yahalomi.

Am Sonntag, dem dritten Tag der Waffenruhe, hatte die Hamas 17 Geiseln entlassen. Im Zuge dessen war die vierjährige US-Amerikanerin Avigail Idan freigekommen. Die Terroristen hatten das Kind aus dem Kibbuz Kfar Aza entführt und ihre Eltern ermordet. Ebenfalls vier Jahre alt ist Oriya Brodetz, sie konnte gemeinsam mit ihren beiden Geschwistern und ihrer Mutter den Gazastreifen verlassen. Der 25-jährige Ron Krivoy, der auf dem angegriffenen Musikfestival verschleppt wurde, ist israelischer und russischer Staatsbürger. Er kam nach Angaben der Hamas auf "Bemühungen von Präsident Wladimir Putin" frei. Sowohl die Hamas als auch Russland sind mit dem Iran verbündet und führen ihre Kriege mit iranischer Hilfe.

Am Samstag waren 13 israelische Frauen und Kinder freigekommen. Zu dieser Gruppe gehören Adi Shojam sowie ihre Kinder Naveh (8) und Yahel (3), sie sind Deutsch-Israelis. Zudem konnte die neun Jahre alte Emily Hand zu ihrem Vater zurückkehren, der zunächst angenommen hatte, seine Tochter sei von der Hamas getötet worden.

Erstmals waren am Freitag Geiseln dem Roten Kreuz übergeben und über den Grenzübergang Rafah ausgefahren worden. Es waren 24 Personen: zehn Thailänder, ein Filipino und 13 Israelis. Unter ihnen waren Doron Katz Asher und ihre Kinder, die vierjährige Raz und die zweijährige Aviv - auch sie haben die deutsche Staatsbürgerschaft. Ebenfalls Deutsche ist die 77-jährige Margalit Berta Moses.

Mindestens vier Geiseln tot

Nach Angaben von Israel und der Hamas sind mindestens vier Geiseln in Gefangenschaft gestorben. Eine 19-jährige Soldatin sowie zwei weitere Personen sind laut israelischen Beamten von ihren Entführern getötet worden. Ein 86-Jähriger sei nach einem Herzinfarkt gestorben, teilte die Hamas mit. Insgesamt wurden bisher 30 Minderjährige freigelassen, sechs werden noch von der Hamas oder anderen Terrororganisationen in Gaza festgehalten. Weiterhin in Gefangenschaft befinden sich zudem mindestens fünf Menschen, die über 80 Jahre alt sind.

Im Gegenzug hat Israel 180 inhaftierte Palästinenser aus Gefängnissen entlassen - das sind etwa drei pro Geisel. Bei den Palästinensern handelt es sich um Minderjährige und Frauen. Das von der israelischen Regierung und der Hamas vereinbarte Abkommen war zunächst auf vier Tage ausgelegt, wurde dann aber um zwei weitere Tage verlängert. Es läuft voraussichtlich Donnerstagfrüh aus. Angehörige der Geiseln drängen derweil auf eine erneute Verlängerung.