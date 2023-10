Eigenen Angaben zufolge feuerte die Hamas insgesamt 150 Raketen am Abend nochmals 150 Raketen auf Israel ab.

Am Abend schießt die Hamas erneut Raketen auf Israel, diesmal ist Tel Aviv das Ziel. Das Abwehrsystem Iron Dome kann die meisten Geschosse abwehren. Dennoch werden mehrere Menschen verletzt. Die Attacke soll die Vergeltung für einen Angriff im Gazastreifen sein.

Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel hat es im Großraum Tel Aviv und anderen Städten des Landes erneut Raketenalarm gegeben. Bei den Angriffen wurden mehrere Menschen verletzt, drei davon schwer, wie der Rettungsdienst Magen David Adom meldete.

Ob die Menschen durch die Angriffe selbst oder auf der Flucht verletzten, ist bislang unklar. Israelische Medien berichteten unter Berufung auf die Feuerwehr, ein Gebäude in Tel Aviv sei von Raketen getroffen und eingestürzt. Zwei Menschen seien gerettet worden.

Über der Küstenmetropole waren am Abend zahlreiche Explosionen zu hören, von denen die meisten vermutlich durch das israelische Raketenabwehrsystem Iron Dome ausgelöst wurden. Zuvor heulten in mehreren Städten des Landes die Warnsirenen. Die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas teilte am Abend mit, es seien 150 Raketen auf Israel abgeschossen worden. Grund sei, dass Israel ein Wohnhaus im Gazastreifen attackiert habe.

Angriff auf zwei Hochhäuser in Gaza

Die israelische Luftwaffe beschoss als Reaktion auf den Großangriff der Hamas auf Israel am Morgen Ziele der Organisation im Gazastreifen. Israels Armee griff die zwei mehrstöckigen Gebäude eigenen Angaben nach an, weil diese von der Hamas für terroristische Aktivitäten genutzt worden seien. "Die Terrororganisation Hamas platziert ihre militärischen Mittel bewusst im Herzen der Zivilbevölkerung im Gazastreifen." Die Armee habe die Anwohner zuvor zum Verlassen des Gebäudes aufgefordert.

Bei den Angriffen aus dem Gazastreifen auf Israel sind nach Rettungsdienstangaben mindestens 200 Menschen ums Leben gekommen. Außerdem wurden nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums 1452 Menschen verletzt.