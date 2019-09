Auch in Frankfurt am Main gingen zahlreiche Menschen auf die Straße.

Auf der ganzen Welt setzen sich Menschen für verstärkte Anstrengungen zum Klimaschutz ein. Allein in Deutschland werden in mehr als 500 Städten Hunderttausende Teilnehmer beim Klimastreik erwartet. Eine Übersicht.

Berlin

Zehntausende Menschen haben sich nach Veranstalterangaben rund um das Brandenburger Tor zur Demonstration für mehr Klimaschutz versammelt. Unter dem Motto "Alle fürs Klima" riefen verschiedene Initiativen zu der Aktion auf, darunter die Bewegung Fridays for Future. Schon am Vormittag gab es in Berlin anlässlich des weltweiten Klimastreiks diverse kleinere Demonstrationen und andere Protestaktionen wie kurzzeitige Straßenblockaden. Laut Polizei verliefen sie friedlich.

München

In München erwarteten die Veranstalter ab Mittag bis zu 10.000 Menschen zu einem Protestzug durch die Innenstadt. Wie n-tv Reporter Jürgen Weichert berichtet, ist die Resonanz weitaus größer - es gebe bislang rund 20.000 Teilnehmer. "Hier ist ein Querschnitt durch die ganze Bevölkerung." Eltern seien mit ihren Kindern gekommen, genauso wie Arbeitnehmer in ihrer Mittagspause. Die Menschen zeigten sich genervt von dem gemächlichen Tempo, den Trippelschritten beim Klimaschutz, so Weichert.

In anderen bayerischen Städten wie Augsburg zählte die Polizei zum Auftakt einer Kundgebung rund 3000 Teilnehmer. In Bayreuth startete eine Fahrraddemo mit rund 200 Menschen, wie eine Polizeisprecherin sagte. In Würzburg versammelten sich nach Polizeiangaben zunächst rund 2000 Teilnehmer.

Hamburg

Viele Tausend Menschen folgten auch in Hamburg dem Aufruf zum globalen Klimastreik. Die Polizei sprach am Mittag von mindestens 45.000 Menschen, die sich im Zuge der Fridays-for-Future-Kundgebung am Jungfernstieg versammelt hatten. Unterstützt wird die Jugendbewegung von Gewerkschaften, Kirchen, Umweltverbänden, Menschenrechts- und Friedensorganisationen. Der Verlauf sei absolut friedlich, sagte ein Polizeisprecher. Die vom Verfassungsschutz beobachtete Interventionistische Linke kündigte "Verkehrsblockaden und radikale Aktionen" am Rande des Klimastreiks an.

Frankfurt am Main

Mit ersten Straßenblockaden begannen in der Frankfurter Innenstadt die Demonstrationen zum globalen Klimastreik. Am zentral gelegenen Baseler Platz hielten mehrere Dutzend Aktivisten den Straßenverkehr auf und lösten einen Stau sowie ein Hupkonzert aus. Nach Angaben der Polizei gab es auch an der Friedberger Warte erste Proteste. Im Laufe des Freitags werden in Frankfurt Tausende Teilnehmer zu einem Sternmarsch mit anschließendem Demonstrationszug erwartet. Auch in anderen hessischen Städten sind Kundgebungen geplant.

Freiburg

In Freiburg gingen rund 17.000 Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße. Von dieser Zahl ging ein Polizeisprecher am Morgen zu Beginn der Versammlung aus, die Tendenz war steigend. Neben Jugendlichen hätten sich auch viele Erwachsene versammelt. "Das ist ein eindrucksvolles und starkes Signal der Bürger", sagte Oberbürgermeister Martin Horn.

Mainz

Um 14 Uhr startet in der Mainzer Innenstadt die wohl größte Kundgebung in Rheinland-Pfalz. Geplant ist ein Sternmarsch aus drei Richtungen - von der Uni, dem Hauptbahnhof und dem Bahnhof Mainz-Kastel auf der hessischen Rheinseite zum Gutenbergplatz entlang mehrerer Hauptverkehrsadern der Landeshauptstadt. In anderen Städten wie Trier versammelten sich bereits Hunderte Menschen.

Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern sind in mindestens zwölf Städten Veranstaltungen angemeldet worden. Zur größten Aktion im Nordosten erwarten die Veranstalter am Mittag in Rostock etwa 2000 Teilnehmer. Etwa 250 Aktivisten versammelten sich laut Polizeiangaben auf dem Marktplatz von Waren an der Müritz.

Athen

Im Zuge der Demonstrationen zum globalen Klimastreik trafen sich mehrere Hundert Schüler und Jugendliche am Platz vor dem Parlament in Athen. Sie trugen Transparente auf denen zu lesen war: "Das Klima ändert sich. Warum ändern wir uns nicht?" und "Wir verpassen unseren Unterricht, um Euch eine Lektion zu erteilen", wie der griechische Staatsrundfunk (ERT) und mehrere Nachrichtenportale berichteten. Die Schüler wollten anschließend durch das Athener Stadtzentrum für den Klimaschutz demonstrieren.

Johannesburg

Im südafrikanischen Johannesburg gingen mehrere Hundert, vor allem junge Menschen auf die Straßen. Die Demonstranten hielten Plakate mit Aufschriften wie "No future on a dead planet" (Keine Zukunft auf einem toten Planeten), "Unite, don't ignite" (Eint, aber zündelt nicht) oder "Coal kills" (Kohle tötet). Der Kohleproduzent Südafrika setzt bei seiner Energiegewinnung weitgehend auf Kohleverstromung. In anderen Großstädten des afrikanischen Kontinents - wie in Kampala (Uganda) oder Nairobi (Kenia) - fanden ähnliche Proteste statt.

Neu Delhi

In der indischen Hauptstadt Delhi beteiligten sich mehrere Hundert Kinder und Jugendliche an den weltweiten Demonstrationen - vergleichsweise wenig im Vergleich zur Bevölkerungszahl des Landes von 1,3 Milliarden. "Die Eliten hier denken, dass sie sich alles kaufen können - auch saubere Luft - und die Armen haben schon genügend Probleme, um sich auch noch um die Klimakrise zu kümmern", erklärte Bhavreen Kandhar, die Mutter zweier Schülerinnen. "Noch wollen es die meisten nicht wahrhaben."

Sydney

Seinen Anfang nahm der globale Klimastreik in Australien. Mehr als 300.000 Kinder, Eltern und Unterstützer traten auf dem Kontinent in den Klimastreik. In zahlreichen Städten gab es Demonstrationen. "Wir sind hier, um eine Botschaft an die Politiker zu senden und ihnen zu zeigen, dass es uns wirklich wichtig ist", sagte der 16-jährige Will Connor in Sydney. "Sonst werden wir keine Zukunft haben."