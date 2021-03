Die Maskenaffäre setzt der politischen Karriere von Nikolas Löbel ein jähes Ende. Die Staatsanwaltschaft findet zwar keine Hinweise auf Bestechlichkeit, doch die Justiz hakt an anderer Stelle nach. Involviert ist erneut Löbels Projekmanagement-Firma.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat gegen den ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Untreue eingeleitet. Die Behörde teilte mit, "dass im Zusammenhang mit der Anmietung von Räumlichkeiten in der Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes Mannheim, der Vergütung von Personal und einer dem Beschuldigten zuzurechnenden GmbH ein Anfangsverdacht für die Begehung mehrerer Straftaten" bestehe.

Wie die Zeitung "Mannheimer Morgen" bereits im Oktober berichtete, soll der CDU-Kreisverband Räumlichkeiten an die "Löbel Projektmanagement GmbH" vermietet haben. Das Unternehmen soll jedoch monatelang keine Miete gezahlt haben. Zwei CDU-Kreispolitiker legten daraufhin ihre Ämter nieder und schlossen Straftaten in Zusammenhang mit den Mietverträgen nicht aus.

Hinsichtlich der mutmaßlichen Bestechlichkeit von Mandatsträgern bei der Vermittlung von Corona-Masken sehe die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart dagegen keinen Anfangsverdacht. In der Masken-Affäre ging es um Provisionen von rund 250.000 Euro für Löbels Firma. Sie soll die Gelder kassiert haben, weil sie Kaufverträge über Corona-Schutzmasken zwischen einem baden-württembergischen Lieferanten und zwei Privatunternehmen in Heidelberg und Mannheim vermittelt hat. Nach heftiger Kritik an diesem Geschäft trat Löbel aus der CDU aus und zog sich auch aus dem Parlament zurück. CDU und CSU wollen wegen der Affäre nun die Transparenzregeln für Abgeordnete verschärfen.